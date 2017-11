BORSE EUROPA incerte in seduta volatile, giù Dialog Semi con tech e banche

INDICI ORE 12,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3478,39 -0,06 3290,52 STOXX 600 EUROPE 381,7 0,12 361,42 STOXX BANCHE 175,94 -0,1 170,27 STOXX OIL&GAS 321,23 0,22 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,09 -0,03 269,66 STOXX AUTO 550,75 542,82 STOXX TLC 297,44 0,03 292,22 STOXX TECH 412,2 -0,73 367,87 LONDRA, 11 aprile (Reuters) - Il netto calo del fornitore di Apple Dialog Semiconductor è il tema dominante a metà seduta sui mercati europei oggi, con gli investitori poco inclini al rischio anche in vista delle festività del fine settimana. ** Alle 12,40 italiane il paneuropeo STOXX 600 è poco mosso con i guadagni del comparto del lusso a controbilanciare le perdite di bancari e tech. ** Un trimestre migliore delle attese porta LVMH a nuovi record aiutando tutto il settore. Burberry guadagna il 2%, Richemont l'1,2. ** Gli investitori si mantengono cauti anche per le tensioni geopolitiche legate alla situazione in Medioriente e in Corea del Nord e l'approssimarsi della stagione di risultati societari. ** Le attese secondo cui i titoli europei potrebbero registrare oscillazioni significative nel breve termine è al massimo da febbraio, anche sulla scia della forte volatilità di Wall Street. ** Il comparto tech è il peggiore oggi, appesantito dal calo di Dialog Semiconductor che ha perso quasi un quarto del suo valore di mercato ed è il titolo più scambiato dello STOXX oggi con 4,4 milioni di azioni passate di mano sinora da questa mattina. ** Il broker Bankhaus Lampe ha tagliato il rating sul titolo a "sell" da "buy", avvertendo che Apple starebbe sviluppando internamente i propri chip e potrebbe smettere o ridimensionare le sue riforniture da Dialog. ** Tra gli altri titoli tech, AMS perde oltre il 7% dopo che Ubs ha portato la sua raccomandazione a "neutral" da "buy". STMicroelectronics lascia sul terreno il 2,6%. ** Anche i bancari sono deboli con Banco Popular in ribasso del 4% su nuovi minimi record. Ieri l'istituto ha fatto sapere che sta pensando ad un nuovo aumento di capitale per ripulire il bilancio e che non esclude possibili merger. ** I minerari sono invece positivi con BP e Rio Tinto in aumento rispettivamente dell'1 e del 2%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia