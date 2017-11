BORSE EUROPA deboli a metà seduta, occhi su comparto farma, BHP

INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3476,29 -0,56 3290,52 STOXX 600 EUROPE 380,51 -0,2 361,42 STOXX BANCHE 176,1 -0,25 170,27 STOXX OIL&GAS 318,97 -0,54 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 273,89 0,05 269,66 STOXX AUTO 549,18 -0,44 542,82 STOXX TLC 296,13 -0,13 292,22 STOXX TECH 414,01 -0,26 367,87 MILANO, 10 aprile (Reuters) - Il rialzo di BHP Billiton e i progressi nel comparto farma interessato da attività sul fronte M&A sono in evidenza in tarda mattinata, in un mercato altrimenti da poco mosso a piatto. ** Alle 12,10 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,2% mentre Londra -0,1% e Francoforte -0,3. ** L'azionaro europeo, dopo aver visto a fine 2016 un rally sulla scia dei listini mondiali, ha registrato nelle ultime settimane maggiore cautela in vista della stagione delle trimestrali e a seguito dell'emergere di dubbi sui programmi di stimolo fiscale annunciati dalla nuova amministrazione repubblicana Usa. ** "I mercati stanno cercando, per ora invano, di uscire dal range", commenta Alessandro Balsotti, fund manager di JCI Capital a Milano. ** Lo STOXX ha guadagnato lo 0,1% nelle ultime sette sedute - un rallentamento significativo dal forte rialzo visto dopo l'elezione di Donald Trump alla Casa bianca. ** Tra i titoli in evidenza la tedesca Stada balza di oltre il 10%, miglior titolo del paniere europeo, raggiungendo nuovi massimi. La compagnia ha deciso di accogliere un'offerta da parte di Bain Capital e Cinven a 66 euro per azione, con una valutazione per la società pari a 5,32 mld di euro. ** Fresenius guadagna lo 0,2% dopo l'annuncio di colloqui con Akorn per un potenziale takeover. ** BHP Billiton segna quasi +5%, miglior titolo del settore minerario, dopo la lettera dell'hedge fund Elliott Advisors che delinea una strategia perha presentato una proposta per valorizzare la compagnia. ** I progressi di farmaceutici e minerari sono controbilanciati dalle perdite di energetici e finanziari. ** Tra questi ultimi, Barclays cede lo 0,2% dopo la notizia secondo cui le autorità di vigilanza britanniche stanno investigando sulla banca e sul suo AD, Jes Staley. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia