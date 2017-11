BORSE EUROPA verso massimi a metà seduta, rally di Barclays

INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3342,12 0,09 3290,52 STOXX 600 EUROPE 373,46 0,02 361,42 STOXX BANCHE 173,78 -0,03 170,27 STOXX OIL&GAS 310,94 0,16 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 273,25 -0,09 269,66 STOXX AUTO 564,1 0,16 542,82 STOXX TLC 294,51 0,58 292,22 STOXX TECH 399,35 0,43 367,87 LONDRA, 23 febbraio (Reuters)- L'azionario europeo è stabile vicino ai massimi degli ultimi 14 mesi a metà seduta, supportato dal rally di Barclays e Dialog. ** La banca britannica guadagna quasi il 4% dopo aver riportato a sorpresa un incremento del core capital ratio grazie a profitti in crescita. ** Dialog Semiconductor, produttore i cui chip vanno nei telefonini Apple e Samsung, balza del 7% dopo aver detto di attendersi "un buon progresso delle revenue" nel 2017.. ** Anche l'inglese Intu Properties guadagna quasi il 7% dopo aver aumentato il dividendo per la prima volta in 5 anni, mentre il titolo assicurativo RSA segna un rialzo del 5% dopo aver annunciato un aumento del 25% dell'utile operativo nel 2016. ** Alle 12,20 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna un marginale guadagno dopo aver toccato nella sessione di ieri il massimo degli ultimi 14 mesi. ** Alla stessa ora il tedesco DAX è piatto, dopo che i dati sul Pil hanno confermato che la più grande economia europea ha quadruplicato la sua crescita allo 0,4% nel quarto trimestre. ** Tra i titoli negativi oggi, il peggiore è Technicolor con un ribasso del 10%, ai minimi da tre anni, dopo aver riportato una perdita netta. ** Un altro titolo francese, Veolia, perde il 6,7% dopo aver ridotto le sue stime su utili. ** Le britanniche Carnival, Diageo, easyJet , GlaxoSmithKline e Rio Tinto lasciano sul terreno tra l'1,3 e il 4,8% nel giorno dello stacco del dividendo. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia