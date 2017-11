BORSE EUROPA azzerano guadagni dopo max 14 mesi in mattinata

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3335,07 -0,13 3290,52 STOXX EUROPE 600 373,36 -0,01 361,42 STOXX BANCHE 173,89 -0,16 170,27 STOXX OIL&GAS 311,2 -0,46 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,32 0,42 269,66 STOXX AUTO 562,91 0,12 542,82 STOXX TLC 293,47 0,68 292,22 STOXX TECH 399,08 0,7 367,87 LONDRA, 22 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo azzera i guadagni intorno a mezzogiorno dopo una mattinata sui massimi da 14 mesi, sostenuto da buoni risultati societari di Lloyds, Telefonica Deutschland e Scor. Lo STOXX 600 è sostanzialmente in parità, dopo aver toccato i 375,42 punti, livello massimo da dicembre 2015. Piatto anche il DAX dopo aver toccato in corso di seduta i massimi da aprile 2015. ** Tra le stelle della mattinata c'è Telefonica Deutschland, che guadagna oltre il 3% dopo aver raggiunto il +6% circa, ai massimi da quattro mesi dopo aver registrato un utile core superiore alle attese nel quarto trimestre e aver alzato il target da sinergie per l'acquisizione di E-Plus. ** Bene anche ThyssenKrupp che sale del 4,7%, ai massimi da 19 mesi, sull'annuncio della vendita della controllata brasiliana dell'acciaio a Termium, dopo cinque anni di tentativi fallimentari per uscire dal mercato della prima economia latino americana. ** Fresenius Medical guadagna circa l'1% dopo vette del 4% grazie a un fatturato 2016 a +5% e stime di crescita annue a doppia cifra entro il 2020. ** La società britannica di eventi e marketing UBM guadagna oltre il 4%, la seconda migliore performance sulla piazza europea, dopo utili 2016 in crescita del 19,2%. ** Le azioni del gruppo assicurativo francese Scor hanno messo a segno il massimo da 14 mesi, dopo aver alzato il dividendo e annunciato un buyback azionario grazie all'incremento del 5,4% nei premi. ** Ericsson sale di circa il 3%, estenendo i guadagni di ieri su speculazioni che il gigante Usa delle tlc Cisco possa rilevare la società svedese e su una nota positiva da parte di Haitong Research. ** Lloyds, la seconda banca britannica a diffondere i risultati questa settimana, è tra i migliori della mattinata con un +3,3% in corso di seduta dopo aver colpito gli investitori con utili in crescita fino ai massimi da 10 anni. ** In controtendenza la casa farmaceutica britannica Indivior che lascia sul terreno oltre il 13% dopo risultati deludenti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia