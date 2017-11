BORSE EUROPA positive a metà seduta, Hsbc in controtendenza

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3321,56 0,28 3290,52 STOXX 600 EUROPE 372,03 0,27 361,42 STOXX BANCHE 173,91 -1,09 170,27 STOXX OIL&GAS 310,76 1,03 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 272,07 0,17 269,66 STOXX AUTO 559,1 0,73 542,82 STOXX TLC 291,72 0,61 292,22 STOXX TECH 392,86 0,5 367,87 LONDRA, 21 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta sostenuto dai dati incoraggianti della manifattura in Europa, nonostante il netto calo di HSBC appesantita dalla riduzione dei profitti annui pre-tasse. ** La più grossa banca europea cede il 6,5% e si avvia verso la sua peggior sessione in otto anni dopo dati ben sotto le attese di mercato. Tutto il comparto ne risulta indebolito, con un calo di oltre l'1% alle 11,45 italiane, mentre lo STOXX 600 resta positivo con un +0,27%. ** Tra le varie piazze nazionali, Londra, dove i bancari hanno un peso rilevante, cede lo 0,2%, mentre Francoforte riesce a mantenersi in territorio positivo grazie anche a buone notizie dal settore privato che a febbraio è salito ai massimi da tre anni. ** Anche la manifattura della zona euro accelera inaspettatamente a febbraio e si pone sui massimi da sei anni,, ma l'attenzione degli investitori resta concentrata sui rischi politici. La prospettiva che leader anti-euro, come Marine Le Pen in Francia, possano farsi sempre più strada non piace ai mercati. ** Tra gli altri titoli in evidenza oggi, la mid-cap John Wood segna un crollo dell'11%, peggior titolo dello STOXX 600, dopo aver espresso preoccupazioni sulle prospettive del mercato oil&gas ed essere rimasta cauta sull'outlook nel breve. ** InterContinental Hotels Group sale del 2% dopo risultati migliori delle attese. ** La francese Rubis segna un rialzo del 5%, miglior titolo dello STOXX 600, dopo aver annunciato che comprerà Dinesa e la sua controllata Sodigaz ad Haiti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia