BORSE EUROPA in rialzo su rally materie prime e petroliferi, giù Zodiac

INDICI ORE 14,05 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3404,49 0,15 3290,52 STOXX EUROPE 600 374,42 0,26 361,42 STOXX BANCHE 177,89 0,72 170,27 STOXX OIL&GAS 306,18 1,01 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,72 0,39 269,66 STOXX AUTO 562,37 -0,21 542,82 STOXX TLC 295,56 0,1 292,22 STOXX TECH 403,16 0,06 367,87 LONDRA, 15 marzo (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo nella seduta odierna, sostenute dal rally di materie prime e petroliferi, mentre il titolo Zodiac, produttore francese di attrezzature e interni per aeroplani, registra un tonfo dopo l'ultimo profit warning. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 14,05 italiane sale dello 0,26% a 374,42 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX è piatto, il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,15% e il francese CAC 40 lo 0,11%. ** Il settore materie prime sale dell'1,6%, quello petrolifero dell'1,1%. ** Rio Tinto e Glencore sono tra i titoli migliori, in rialzo rispettivamente dell'1,6% e del 2,2%. ** La casa farmaceutica britannica Hikma guadagna il 7,1% dopo avere riportato un aumento del 2,4% nell'utile operativo annuale grazie alla crescita dei prodotti di marca, che ha controbilanciato la debolezza nel settore generici. ** Il titolo del produttore finlandese di acciaio inossidabile Outokumpu sale del 5,1% dopo che il prezzo benchmark europeo per il ferrocromo, fondamentale per la produzione di acciaio, è stato fissato al di sotto delle attese. ** Zodiac lascia sul terreno oltre il 16% in seguito al profit warning dopo la chiusura di ieri. La società, che il produttore di motori Safran sta cercando di rilevare, ha detto di vedere un utile operativo annuale in calo del 10% contro la precedente stima di un aumento del 10-20%. ** H&M è tra i titoli peggiori, a -4,3%, dopo aver annunciato il primo calo mensile delle vendite in quattro anni. ** La utility tedesca E.ON è in calo del 3%, dopo una perdita record di 16 miliardi di euro. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia