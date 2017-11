BORSE EUROPA deboli a metà seduta, rally di Allianz in controtendenza

INDICI ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3297,14 -0,42 3290,52 STOXX 600 EUROPE 369,05 -0,28 361,42 STOXX BANCHE 174,96 -1,05 170,27 STOXX OIL&GAS 306,7 -1,02 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 269,81 -0,29 269,66 STOXX AUTO 552,11 -0,93 542,82 STOXX TLC 287,02 -0,23 292,22 STOXX TECH 389,77 -0,49 367,87 MILANO, 17 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta con il rally di Allianz e gli acquisti sui farmaceutici a limitare il ribasso nonostante il calo di bancari e minerari. ** Alle 12,35 italiane il paneuropeo STOXX 600 perde lo 0,28% ma resta vicino ai massimi da 13 mesi registrati mercoledì e si avvia a chiudere in positivo la seconda settimana di fila. ** Allianz guadagna il 2,4% dopo aver proposto un buy back da 3 mld di euro a seguito di profitti migliori delle attese. La compagnia assicuratrice ha anche parlato di aumento del dividendo e di possibili takeover. ** Sempre nel comparto assicurativo, Aegon sale del 4,2% grazie a utili migliori del previsto. ** Sul fronte M&A, Stada (+1,1%) è sotto i riflettori dopo aver ricevuto tre proposte di takeover, l'ultima con una valutazione di 58 euro ad azione, sopra all'attuale valore di mercato. ** Sale in generale tutto il settore pharma. AstraZeneca e GlaxoSmithKline salgono rispettivamente dell'1,6 e dello 0,5% dopo che Jefferies ha alzato il target price per entrambi. ** Il comparto bancario cede oltre l'1% su prese di profitto dopo i massimi, sostenuto dalle crescenti aspettative di un rialzo dei tassi Usa il mese prossimo. ** Deutsche Bank, Standard Chartered e Credit Agricole perdono tra il 2,6 e il 2,8%. ** Anche i minerari sono in rosso con un ribasso dell'1,1% dopo aver toccato il massimo da due anni a inizio settimana. ** Il peggior titolo dello STOXX è Vopak, che perde quasi il 9% dopo aver annunciato di non attendersi un aumento dell'utile core quest'anno. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia