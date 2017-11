BORSE EUROPA deboli, comparto farmaceutico pesante attende Yellen

INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3303,31 -0,06 3290,52 STOXX 600 EUROPE 369,39 -0,2 361,42 STOXX BANCHE 174,33 0,1 170,27 STOXX OIL&GAS 314,15 0,22 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 271,32 -0,29 269,66 STOXX AUTO 557,9 0,2 542,82 STOXX TLC 284,87 0,01 292,22 STOXX TECH 388,04 -0,13 367,87 LONDRA, 14 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è moderatamente debole a metà seduta oggi, dopo cinque sessioni consecutive di rialzo. ** Alle 11,55 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,2%appesantito in particolare dai finanziari nonostante il rialzo del 3% di Credit Suisse dopo una trimestrale soddisfacente. ** Il titolo alimentare Aryzta è tra i migliori dell'indice con un rialzo del 12% dopo che l'AD ha annunciato la sue dimissioni a seguito di un pesante profit warning. ** L'attenzione degli investitori è concentrata sull'audizione che il numero uno della Fed, Janet Yellen, renderà alla commissione bancaria del Senato Usa, la prima post elezione di Trump. Particolarmente deboli, a questo proposito, i titoli farmaceutici che più sono esposti sul mercato statunitense. Il comparto è il peggiore in Europa oggi, con un calo dello 0,6%. ** Tra gli altri titoli in evidenza, la svedese Kindsta Group sale di oltre l'8% dopo una trimestrale sulla parte alta delle attese. ** Anche la tedesca Bilfinger guadagna circa il 5% su risultati positivi. ** Più 5,5% per un'altro titolo tedesco, Rheinmetall, nella miglior seduta in otto mesi grazie all'upgrade di Ubs da "neutral" a "buy". ** Rolls Royce è invece la peggiore del paniere oggi dopo aver registrato perdite record per 4,6 mld di sterline causate dal collasso della valuta britannica e da un'indagine per corruzione. ** La borsa francese è sostenuta invece dai rumour sul consolidamento del suo settore tlc. Bouygues guadagna il 2,6% mentre Orange l'1%. Bene anche SFR tra le mid-cap. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia