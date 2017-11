BORSE EUROPA trascinate al ribasso da petrolio e banche italiane

LONDRA, 28 novembre (Reuters) - INDICI ORE 11,37 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3036,72 -0,38 3267,52 STOXX EUROPE 600 340,98 -0,43 365,81 STOXX BANCHE 156,16 -1,15 182,63 STOXX OIL&GAS 288,89 -0,66 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 253,78 -0,77 285,56 STOXX AUTO 497,9 -0,54 565,06 STOXX TLC 274,9 -0,37 347,10 STOXX TECH 347,75 -0,3 355,86 MILANO, 28 novembre (Reuters) - Le borse europee oggi si muovono al ribasso, appesantite dalla caduta del prezzo del petrolio e del settore bancario italiano, il cui indice ha segnato una nuovo mimino da settembre a causa del riaffacciarsi dei dubbi circa il tormentato aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena. ** Alle 11,30 italiane lo STOXX Europe 600 flette dello 0,39%. Londra segna -0,25%, Francoforte -0,48% e Parigi -0,4%. ** I comparti oil and gas e bancario europei calano rispettivamente dell'0,7% e dell'1,2%, aggiudicandosi la maglia nera delle peggiori performance. ** Restano sullo sfondo, pesando soprattutto sulle banche italiane (il relativo indice perde oltre il 3%) i timori legati all'incertezza sul voto del referendum italiano del 4 dicembre. ** Aberdeen Asset Management cresce del 2,2%, su voci di risultati migliori delle attese per il gestore britannico, malgrado continui a soffrire deflussi. ** Man Group lascia sul terreno il 4,6% dopo che Exane Bnp Paribas ha declassato a "neutral" il titolo. ** CYBGC è invece stata promossa a "buy" da Goldamn Sachs e ha preso il volo arrivando a guadagnare oltre il 3%. ** In recupero il comparto delle utility. I titoli di queste società hanno sofferto la ripresa dei rendimenti obbligazionari che hanno ridotto l'appetibilità relativa dei loro dividendi. Ma il settore è in positivo. Endesa è stata sospinta da un nuovo target price indicato da Credit Suisse. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su