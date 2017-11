BORSE EUROPA piatte, bene chimica e assicurativi

LONDRA, 24 novembre (Reuters) - I mercati azionari europei, partiti al rialzo grazie anche alla chimica e agli assicurativi, sono ora piatti.

Alle 9,41 ora italiana l‘indice STOXX Europe 600 segna -0,07%.

Data la chiusura di Wall Street per la festività del Thanksgiving, ci si aspetta che la seduta europea sia sostanzialmente tranquilla.

** Il settore della chimica è in rialzo, +0,5% circa, in particolare grazie ad Arkema, dopo che UBS ha aumentato il target price.

** Aumenta del 3,5% circa Direct Line, dopo essere stato promosso da Morgan Stanley a “overweight” da “equal-weight”.

** Domino’s Pizza cresce di oltre il 6% dopo aver annunciato il rafforzamento dei piani di espansione a seguito della forte performance dei punti vendita e del positivo outlook di mercato.

(Alistair Smout)

