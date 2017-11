BORSE EUROPA salgono con minerari a metà seduta

INDICE ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.051,63 0,62 3.267,52 STOXX EUROPE 600 341,45 0,36 365,81 STOXX BANCHE 159,35 1,01 182,63 STOXX OIL&GAS 293,53 1,30 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 255,51 1,13 285,56 STOXX AUTO 501,77 0,51 565,06 STOXX TLC 276,05 0,47 347,10 STOXX TECH 346,43 0,43 355,86 LONDRA, 22 novembre (Reuters) - Il settore minerario balza del 3% a metà seduta, sostenendo tutto il paniere europeo, in un mercato che continua a risentire positivamente della vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca. Alle 11 italiane il paneuropeo STOXX 600 sale dello 0,36%, pur mantenendo un calo del 6% da inizio anno. Negli Usa, i tre indici principali hanno registrato massimi in chiusura ieri. Bene anche le small cap che hanno spinto il Russell 2000 ad un record. Non succedeva dal 1999 di avere tutti e quattro gli indici statunitensi con chiusure record nello stesso giorno. Il settore minerario, che ha raddoppiato rispetto ai minimi registrati in gennaio, è il migliore in Europa oggi aiutato dalla risalita dei prezzi di metalli come alluminio e rame. Anglo American, BHP Billiton e Antofagasta segnano rialzi tra il 4 e il 5,3%. Lo STOXX Europe 600 Oil and Gas sale dell'1%. Tra gli altri titoli in evidenza, Genmab segna +4,8% dopo l'ok dalle autorità Usa su un nuovo farmaco mentre Essilor registra la giornata peggiore in otto anni dopo aver tagliato l'outlook. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia