BORSE EUROPA deboli a metà seduta, dollaro forte pesa su minerari

INDICE ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.024,21 -0,58 3.267,52 STOXX EUROPE 600 339,91 -0,2 365,81 STOXX BANCHE 158,13 -0,37 182,63 STOXX OIL&GAS 284,05 -0,89 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 253,89 -0,34 285,56 STOXX AUTO 497,41 0,78 565,06 STOXX TLC 275,81 -0,83 347,10 STOXX TECH 340,55 0,63 355,86 MILANO 19 novembre, (Reuters) - L'azionario europeo scende a metà seduta, con i minerari a guidare il ribasso colpiti dalla forza del dollaro. Lo STOXX 600 cede lo 0,2% alle 12,30 italiane dopo aver toccato il massimo della settimana in apertura. L'indice paneuropeo è appesantito oltre che dai minerari anche dai titoli dell'energia che ripiegano dopo i recenti guadagni. Il comparto auto è invece positivo, con il dollaro ai massimi dal 2003 e sulle aspettative di nuovi stimoli fiscali con l'amministrazione Trump. Volkswagen sale del'l1% dopo aver annunciato un piano per tagliare 23.000 posti di lavoro in Germania nel tentativo di raggiungere un risparmio annuo di 3,7 mld di euro entro il 2020 dopo lo scandalo sulle emissioni. A contribuire al ribasso dei listini oggi, anche il raffreddamento delle attese da parte degli investitori sull'impatto che Trump potrebbe avere sull'equity europeo. Lo STOXX 600 ha guadagnato l'1,2% da quando l'outsider repubblicano ha conquistato la Casa Bianca, con l'attesa di nuovi stimoli fiscali che ha sostenuto in particolare i ciclici ma con titoli come le utilities che invece sono andati giù, mantenendo l'indice nello stretto range in cui si muove da 16 settimane. L'indice del comparto basic resources, che include grossi titoli minerari quotati a Londra, è il peggiore in Europa oggi con un ribasso intorno al 2% dopo i guadagni visti negli ultimi giorni. Mentre le speranze di un piano Trump per nuove infrastrutture potrebbero rafforzare la domanda di metalli, il fatto che il loro prezzo è in dollari sta penalizzando il settore vista la salita del biglietto verde. Tra i titoli da segnalare, LafargeHolcim sale del 2,4% dopo aver tagliato l'outlook sui profitti di medio termine. Nibe Industrier è il migliore del paniere oggi, con un rialzo di quasi il 5% dopo che Kepler Cheuvreux ha aumentato il target price.