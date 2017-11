BORSE EUROPA positive su utilities, giù i minerari

INDICE ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.045,48 0,19 3.267,52 STOXX EUROPE 600 338,72 0,14 365,81 STOXX BANCHE 159,94 -0,26 182,63 STOXX OIL&GAS 282,42 2,23 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 254,58 -0,27 285,56 STOXX AUTO 489,69 0,24 565,06 STOXX TLC 275,21 0,01 347,10 STOXX TECH 329,26 -0,51 355,86 LONDRA, 15 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è positivo a metà seduta, sostenuto dal rialzo degli energetici sul rally dei prezzi del greggio e dal buon andamento di titoli come le utilities che beneficiano del lieve calo dei rendimenti dei bond. Il benchmark STOXX 600 alle 11,40 italiane sale dello 0,14%. L'indice del comparto oil and gas segna +2,23% dopo che il greggio è salito del 2% sulle rinnovate attese di tagli alla produzione da parte dell'Opec. Il settore delle utilities, che ieri era ai minimi da tre anni, rimbalza di oltre l'1% con i rendimenti dell'obbligazionario europeo in ribasso dopo un sell-off durato sei settimane. I minerari, tra i titoli che quest'anno stanno performando meglio, sono in netto ribasso per la seconda sessione consecutiva, penalizzati dal -5% di Antofagasta e Anglo American. Glencore perde il 4,4. Il britannico Intermediate Capital Group segna +7,3%, miglior titolo del paniere europeo, dopo notizie confortanti sulle masse in gestione e gli utili nel primo semestre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia