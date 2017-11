BORSE EUROPA verso chiusura mese positiva, rischi da voto Italia, giù RBS

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3055,39 0,56 3267,51 FTSEUROFIRST300 1351,01 0,55 1437,53 STOXX 600 342,54 0,47 365,81 STOXX BANCHE 156,4 0,02 182,63 STOXX OIL&GAS 291,44 1,77 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 255,08 0,08 285,56 STOXX AUTO 496,44 -0,02 565,06 STOXX TLC 275,67 0,52 347,10 STOXX TECH 347,47 0,25 355,86 LONDRA, 30 novembre (Reuters) - Le borse europee stamani sono in rialzo e si avviano a chiudere il mese in territorio positivo, anche se i guadagni sono contenuti in vista di una fine d'anno agitata per i mercati. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 10,15 italiane sale dello 0,47% a 342,54 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 guadagna lo 0,65%, il tedesco DAX lo 0,5% e il francese CAC 40 lo 0,6%. Questo dicembre promette di essere un mese denso per i mercati, con il referendum costituzionale in Italia il 4 dicembre e l'attesa decisione della Corte suprema britannica, chiamata a decidere se il governo possa avviare la Brexit senza un atto del Parlamento. ** Il titolo Linde guadagna il 7% circa: il consiglio dei supervisori dovrebbe discutere una nuova proposta di fusione da parte di Praxair nella prossima riunione del 7 dicembre, come ha detto a Reuters una fonte vicina alla materia. ** Royal Bank of Scotland perde il 3,4%: la Banca d'Inghilterra ha detto che RBS deve rafforzare i buffer di capitale, essendo stata bocciata agli stress test annuali condotti su sette istituti britannici. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia