BORSE EUROPA poco mosse, aspettano voto Usa

INDICE ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.008,02 -0,04 3.267,52 STOXX EUROPE 600 333,94 0,03 365,81 STOXX BANCHE 149,45 -0,54 182,63 STOXX OIL&GAS 283,21 -0,16 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 237,13 -0,03 285,56 STOXX AUTO 483,14 -0,68 565,06 STOXX TLC 281,68 -0,21 347,10 STOXX TECH 337,96 0,11 355,86 LONDRA, 8 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso questa mattina, con gli investitori alla finestra in attesa del voto Usa per il nuovo inquilino della Casa Bianca. Alle 12 italiane circa lo STOXX 600 segna +0,03%, dopo aver guadagnato ieri l'1,5% sulle aspettative che sarà la democratica Hillary Clinton a spuntarla sul repubblicano Donald Trump. Clinton, che i mercati considerano in grado di offrire maggiore stabilità e certezza, è davanti a Trump in cinque sondaggi oggi. Gli investitori tuttavia restano cauti dopo l'esperienza di Brexit meno di cinque mesi fa, nella quale i sondaggi sono stati ampiamente sconfessati dal risultato reale della consultazione elettorale. A ogni modo, anche nel caso di una vittoria a sorpresa di Trump, gli analisti non si attendono grandi oscillazioni dei listini verso il basso. "Alti livelli di rischio sono già scontati dal mercato equities, inoltre il quadro economico globale in miglioramento dovrebbe arginare qualsiasi corsa al ribasso in caso sia Trump a vincere", si legge in una nota di Barclays. Sullo sfondo resta la stagione delle trimestrali. Associated British Foods balza di quasi il 9%, miglior titolo dello STOXX 600, dopo che la compagnia ha fatto sapere di attendersi profitti in aumento nel prossimo anno fiscale. Credit Agricole sale di quasi il 6% dopo aver comunicato la semplificazione della sua struttura societaria che ha spostato maggior capitale nel ramo quotato del suo business. ArcelorMittal perde il 6,8% dopo profitti trimestrali sotto le attese e la notizia secondo cui l'ultimo trimestre dell'anno sarà ancora più debole del terzo. La svedese Securitas cede circa il 7%, peggiore dello STOXX 600, dopo aver emesso un warning sulle vendite core per il quarto trimestre e per la prima metà del 2017.