BORSE EUROPA in rialzo con banche, PostNL vola su offerta respinta

INDICI ORE 12,40 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3004,95 1,71 3267,52 STOXX EUROPE 600 333,15 1,32 365,81 STOXX BANCHE 149,53 2,35 182,63 STOXX OIL&GAS 283,55 1,64 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 235,81 1,66 285,56 STOXX AUTO 484,7 1,83 565,06 STOXX TLC 281,9 0,63 347,10 STOXX TECH 337,01 1,53 355,86 MILANO, 7 novembre - I mercati azionari europei sono in rialzo oggi, sostenuti dai titoli bancari, mentre la notizia che la candidata democratica Hillary Clinton non verrà incriminata per la vicenda delle email l'ha rilanciata nei sondaggi alla vigilia del voto per la Casa Bianca. Alle 13 circa l'indice pan-europeo STOXX 600 cresce di quasi l'1,34%. La scorsa settimana l'indice ha registrato la peggiore perdita settimanale dal febbraio scorso sulla crescente incertezza relativa alle elezioni negli Usa. Ma la notizia positiva per Clinton oggi ha rassicurato i mercati. "Con questo risultato considerato positivo per le sue chance di vittoria alle elezioni di domani, il mercato ha aperto con un tono improntato al rischio", hanno scritto in una nota gli analisti di Rabobank. ** Le banche guidano il rialzo, anche grazie al +4,8% di HSBC. La banca specializzata in mercati emergenti ha registrato un netto aumento del core capital, migliorando così le previsioni per i dividendi. Banca Intesa, BNP Paribas e Deutsche Bank crescono del 3% circa. Gli analisti dicono che le banche soffrirebbero dell'eventuale incertezza politica provocata da una vittoria del candidato repubblicano Donald Trump. ** Ryanair, che sale del 5,4%, è un altro dei titoli della giornata, grazie ai nuovi dati positivi sui risultati. La compagnia aerea ha rivisto al rialzo le stime di crescita passeggeri a lungo termine del 10% a 200 milioni all'anno entro il 2024. Lo scorso mese Ryanair aveva tagliato del 5% le stime di utile annuale a causa della debolezza della sterlina ma prevede ancora di sovraperformare la maggioranza dei concorrenti con un miglioramento del 7% annuale. ** Ma il titolo più forte dello STOXX oggi è PostNL , le poste olandesi, che guadagna il 5,6% dopo aver respinto l'offerta delle poste belghe Bpost, preferendo restare indipendente. In netta perdita invece Zalando, che scende del 2,5%, dopo un downgrade a "sell" da Ubs, e i titoli minerari Fresnillo e Randgold, che invece hanno brillato la settimana scorsa come titoli-rifugio per gli investitori preoccupati dall'incertezza politica Usa. Per gli analisti di Deutsche Bank una vittoria della Clinton potrebbe far salire lo STOXX del 5%, mentre con una vittoria di Trump ci sarebbe un calo del 5-10%.