BORSE EUROPA deboli per sesta seduta consecutiva, pesa calo oil

INDICE ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.061,73 -0,57 3.267,52 STOXX EUROPE 600 339,48 -0,39 365,81 STOXX BANCHE 152,56 -0,68 182,63 STOXX OIL&GAS 291,63 -0,95 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 239,90 -0,37 285,56 STOXX AUTO 499,12 -0,42 565,06 STOXX TLC 290,50 -0,65 347,10 STOXX TECH 344,71 -0,54 355,86 LONDRA, 31 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è in ribasso per la sesta sessione consecutiva oggi, con il comparto energia particolarmente penalizzato dal calo dei prezzi del petrolio e il settore bancario debole. Alle 10,20 italiane lo STOXX 600, cede lo 0,4% preparandosi ad archiviare anche il mese di ottobre in discesa. L'indice perde circa il 7% da inizio anno. Il comparto oil and gas segna quasi -1%, il peggiore oggi, con il greggio che ha esteso il ribasso dopo che i produttori non-Opec non hanno preso alcun impegno specifico ad unirsi all'Opec nel limitare i livelli di produzione per far risalire i prezzi. Sotto pressione anche i finanziari dopo alcune trimestrali deludenti, con l'indice di settore che perde lo 0,68. In particolare evidenza la compagnia chimica svizzera Sika che balza del 12% a massimi record dopo aver annunciato di aver fatto passi avanti nella sua battaglia per il takeover di Saint-Gobain, che cede oltre l'1%.