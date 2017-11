BORSE EUROPA positive su minerari, Dax tocca record 2016

INDICE ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.099,67 0,19 3.267,52 STOXX EUROPE 600 344,94 0,2 365,81 STOXX BANCHE 151,51 -0,55 182,63 STOXX OIL&GAS 297,79 0,31 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 243,31 0,29 285,56 STOXX AUTO 500,47 0,49 565,06 STOXX TLC 297,69 2,30 347,10 STOXX TECH 352,75 -0,57 355,86 LONDRA, 25 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è positivo questa mattina, con l'indice della borsa di Francoforte che ha toccato il massimo da inizio anno, sostenuto in particolare dai titoli minerari e dai risultati trimestrali robusti resi notu da alcune blue chip. ** Alle 11,20 italiane lo STOXX 600 segna +0,2%, mentre il Dax DAX +0,35 a 10799,7 punti dopo aver toccato il nuovo picco 2016 a quota 10.827,72. L'indice paneuropeo resta in calo del 6% dal primo gennaio ad oggi. ** Il mercato equity tedesco è in rialzo dopo che questa mattina l'indice Ifo ha mostrato un inaspettato rialzo del morale delle imprese, indicando che le aziende cominciano ad essere maggiormente ottimiste sulle prospettive di crescita dell'economia più grande d'Europa. ** Secondo Sharon Bentley-Hamlyn, direttore di Aubrey Capital Management, compagnie tedesche come HeidelbergCement potrebbero giovarsi di uno scenario nel quale i governi cominceranno ad investire in infrastrutture per sostenere l'economia. ** "E' questo il motivo per il quale titoli come HeidelbergCement ma anche CRH, che è legata al cemento, stanno salendo", ha spiegato. ** Tra gli altri titoli in evidenza oggi, UPM balza dell'8% dopo profitti più alti del previsto grazie ad un nuovo piano di ristrutturazione. ** Anglo American è in salita dopo un update sulla produzione di cui sembra beneficiare tutto il settore con l'indice generale ai massimi dall'agosto scorso. ** Crolla invece il produttore di semiconduttori AMS con un calo del 20% dopo aver comunicato prospettive deboli per il quarto trimestre, mentre alcuni analisti sono cauti anche riguardo ai target di medio termine della società. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia