BORSE EUROPA positive con Valeo, Yara, cala Daimler

INDICI ORE 9,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3076,78 3267,52 STOXX EUROPE 600 344,75 0,13 365,81 STOXX BANCHE 149,84 0,21 182,63 STOXX OIL&GAS 296,34 -0,24 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 240,36 0,18 285,56 STOXX AUTO 492,88 -0,83 565,06 STOXX TLC 290,79 0,43 347,10 STOXX TECH 354,57 0,88 355,86 LONDRA, 21 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è in moderato rialzo negli scambi della mattina, sostenuto da un euro più debole e da forti risultati societari, come quelli della società di componentistica per auto Valeo e dell'azienda di fertilizzanti Yara. Alle 9,45 italiane, il paneuropeo STOXX 600 sale dello 0,2%, tornando sui massimi da due settimane. Ad oggi l'indice resta in rosso del 5,7% da inizio anno. ** Valeo sale del 3,8%, guidando i rialzi dello STOXX, per aver alzato i target sui profitti 2016 in conseguenza di un balzo del 16% nelle vendite del terzo trimestre. ** Yara sale del 3,6%, dopo che il gruppo norvegese ha mostrato Ebitda e ricavi in flessione inferiore a quanto si attendeva il mercato per il terzo trimestre. ** Brilla British American Tobacco che ha messo sul piatto 47 miliardi di dollari per acquisire Reynolds American , operazione che darà vita al maggiore produttore di tabacco quotato. Il titolo Bat balza del 4,08%, a 5.000 pence, dopo aver toccato un massimo di 5.003 pence. ** Daimler si muove invece in controtendenza e cala del 2%. Il produttore di auto tedesco ha mantenuto le sue previsioni di un lieve aumento dell'Ebit adjusted annuale ma ha tagliato le stime sui volumi di vendite.