BORSE EUROPA ritracciano su ondata profit warning

INDICE ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.065,04 0,30 3.267,52 STOXX EUROPE 600 343,2 -0,13 365,81 STOXX BANCHE 147,73 0,05 182,63 STOXX OIL&GAS 296,27 0,13 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 239,73 0,26 285,56 STOXX AUTO 493,99 0,39 565,06 STOXX TLC 289,18 0,11 347,10 STOXX TECH 351,30 -0,47 355,86 LONDRA, 20 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo ritraccia a metà seduta, depresso da una serie di profit warning che pesano sul mercato. Alle 11,45 italiane, il paneuropeo STOXX 600 segna -0,13%, con un calo complessivo del 6% dall'inizio dell'anno. "L'equity europeo in questo momento si muove molto lentamente. Non è un mercato appetibile per me, c'è troppa incertezza economica in Europa", commenta Andreas Clenow, chief investment officer di ACIES Asset Management a Zurigo. La tedesca GEA crolla del 20% dopo un allarme sugli utili di quest'anno. A Londra Keller e Senior sono in netto calo dopo i rispettivi profit warning. Il colosso dell'alimentare quotato in Svizzera Nestle scende sulla riduzione delle previsioni di vendita. Balza invece Lufthansa dopo aver incrementato le stime sui profitti, aiutando anche altri titoli di settore come Air France KLM. Secondo gli analisti, a penalizzare l'azionario europeo in questo momento è una combinazione di utili deboli e aumento dei rendimenti obbligazionari. I bond dell'area euro stanno registrando una risalita dei rendimenti in attesa del prossimo incontro della Bce. Ci si aspetta che il numero uno della Banca centrale, Mario Draghi, riconfermi il suo impegno sulle misure di stimolo e nel piano di acquisto di bond.