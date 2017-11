BORSE EUROPA rimbalzano grazie a commodities

INDICE ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.044,02 1,17 3.267,52 STOXX EUROPE 600 341,26 1,14 365,81 STOXX BANCHE 145,70 1,96 182,63 STOXX OIL&GAS 293,84 1,20 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 237,60 1,27 285,56 STOXX AUTO 487,71 0,22 565,06 STOXX TLC 288,83 1,23 347,10 STOXX TECH 352,20 1,38 355,86 LONDRA, 18 Ottobre (Reuters) - L'azionario europeo rimbalza questa mattina, sostenuto dalle commodities che risentono positivamente della risalita dei prezzi delle materie prime e del greggio su un dollaro in calo. Alle 11,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 registra +1,14% dopo aver chiuso ieri in ribasso dello 0,7%. Da inizio anno ad oggi l'indice benchmark cede circa il 7%. Il mercato è aiutato dal rally del comparto materie prime, con l'indice di settore che alla stessa ora segna +2,55%, grazie alla salita dei prezzi del rame dopo che la valuta statunitense è scesa dai massimi degli ultimi sette mesi. Il settore oil e gas segna +1,2% grazie anche ai commenti di alcuni analisti secondo cui non è così saturo come si pensava. "Il mercato ha scambiato in range per un paio di mesi. Nonostante questo, i titoli più penalizzati stanno vedendo un rimbalzo, tra questi le commodities", commenta Gerhard Schwarz, capo equity strategy di Baader Bank a Monaco. Rio Tinto, Randgold Resources, Fresnillo , Polymetal, Royal Dutch Shell, Tullow Oil e BP segnano rialzi tra il 2 e il 4%. La danese Pandora sale di quasi il 6%, miglior titolo del paniere europeo, con i trader che citano un report piuttosto 'bullish' da parte del broker svedese Carnegie. Sul fronte dei titoli in rosso, Burberry perde il 7% nonostante un incremento maggiore delle attese nelle vendite del secondo trimestre. La francese Bureau Veritas lascia sul terreno il 4,5% dopo aver tagliato il suo outlook per il 2016. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia