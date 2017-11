BORSE EUROPA in calo, pesano materie prime, Lloyds

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3065,77 -0,7 3267,51 FTSEUROFIRST300 1345,35 -0,68 1437,53 STOXX 600 340,67 -0,7 365,81 STOXX BANCHE 151,17 -0,43 182,63 STOXX OIL&GAS 292,69 -1,47 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 241,14 -0,77 285,56 STOXX AUTO 495,28 -0,37 565,06 STOXX TLC 293,32 -0,72 347,10 STOXX TECH 348,46 -0,87 355,86 LONDRA, 26 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono in calo oggi, con gli investitori che stanno digerendo diversi dati sulle trimestrali e il settore materie prime e il titolo della banca britannica Lloyds sotto pressione, nonostante la buona accoglienza ai risultati di Santander. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,50 italiane scende dello 0,7% a 340,67 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 perde lo 0,85%, il tedesco DAX lo 0,95% e il francese CAC 40 lo 0,74%. ** Il titolo Antofagasta perde il 5,8%. La società ha annunciato di vedere la produzione di rame per l'intero anno nella parte bassa delle guidance, e di attendersi un calo nel 2017. ** Lloyds perde l'1% circa dopo i risultati. ** Novozymes perde il 12%. La società chimica ha riportato un utile operativo nel terzo trimestre sotto le attese. ** Huhtamaki lascia sul terreno l'8,4% dopo una revisione da parte della stessa società di packaging finlandese al di sotto delle aspettative. ** Banco Santander segna +0,04% dopo avere superato le aspettative di utili nel terzo trimestre. ** Balzo dell'11,3% per Logitech dopo che la società ha visto un aumento delle vendite al dettaglio del secondo trimestre. ** Kering guadagna oltre il 7,7% dopo che l'unità Gucci ha riportato una crescita a due cifre per la prima volta dal 2012. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia