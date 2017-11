BORSE EUROPA positive, risale Deutsche Bank

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2989 0,61 3267,51 STOXX 600 341,94 0,51 365,81 STOXX BANCHE 138,84 0,61 182,63 STOXX OIL&GAS 271,05 0,5 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 233,57 0,67 285,56 STOXX AUTO 478,85 1,01 565,06 STOXX TLC 295,77 0,35 347,10 STOXX TECH 366,76 0,73 355,86 LONDRA, 28 settembre (Reuters) - Le borse europee sono positive oggi, spinte dai guadagni nel settore delle materie prime, mentre Deutsche Bank si lascia alle spalle il minimo storico toccato nella seduta di ieri dopo che la società ha escluso la necessità di un aumento di capitale. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,30 italiane sale dello 0,51% a 341,94 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 sale dello 0,5%, il tedesco DAX dello 0,75% e il francese CAC 40 dello 0,6%. I prezzi del greggio sono in aumento dopo le forti perdite registrate ieri, con i dati che mostrano una riduzione a sorpresa delle scorte Usa di greggio, nonostante i timori che non si raggiunga un accordo tra i produttori. ** La società petrolifera britannica Tullow Oil sale di oltre il 3,4%. ** Nel settore minerario Anglo American, Rio Tinto e BHP Billiton guadagnano tra l'1,85% e il 2,55%. ** Deutsche Bank guadagna l'1,75% dopo che il CEO John Cryan ha escluso un possibile aumento di capitale e ha smentito la notizia secondo cui la banca tedesca avrebbe chiesto aiuti di stato per gestire la richiesta di 14 miliardi di dollari di multa da parte degli Usa, in relazione alla vendita di titoli garantiti da mutui immobiliari. Goldman Sachs, che ha un rating 'neutral' su Deutsche Bank, stima che la banca pagherà tra 2,8 e 8,1 miliardi di dollari per risolvere la questione. "Con l'erodersi della fiducia, è importante chiudere prima di fine anno", ha spiegato Goldman in una nota. ** Sempre nel settore bancario, Royal Bank of Scotland sale dello 0,3% circa dopo che la banca britannica ha patteggiato il pagamento di 1,1 miliardi di dollari per chiudere con gli Usa cause relative alla vendita di strumenti finanziari con sottostanti mutui ipotecari. ** TUI guadagna l'1,66%: la società del settore viaggi ha ritoccato al rialzo l'outlook dell'utile annuale. ** Kone perde il 3,4%: il produttore finlandese di ascensori ha mantenuto invariati i target. ** Sainsbury lascia sul terreno quasi il 3,4%: la seconda catena di supermercati britannica ha riportato un altro calo nelle vendite trimestrali e ha detto di non aspettarsi un cambiamento delle condizioni del mercato a breve. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia