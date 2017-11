BORSE EUROPA toccano massimi da 2 settimane dopo Fed ferma sui tassi

INDICI ORE 11,04 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3016,08 1,14 3267,52 FTSEUROFIRST300 1358,82 0,86 1437,53 STOXX BANCHE 142,18 -0,2 182,63 STOXX OIL&GAS 277,66 1,57 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 238,94 0,8 285,56 STOXX AUTO 487,52 1,68 565,06 STOXX TLC 298,95 0,83 347,10 STOXX TECH 366,95 1,3 355,86 LONDRA, 22 settembre (Reuters) - Le Borse europee sono salite ai massimi da due settimane, in particolare grazie a un rally del comparto minerario, dopo che la Federal Reserve Usa ha lasciato inalterati i tassi d'interesse e ha previsto un numero possibile di rialzi nel 2017 e 2018 inferiore a quanto stimato in precedenza. L'indice pan-europeo STOXX 600 index è in rialzo per la seconda seduta consecutiva e segna +0,88% alle 11 circa, dopo aver toccato il livello più alto delle ultime due settimane. In ogni caso, però, l'indice è ancora in calo del 6% per quest'anno. "I mercati stanno ricevendo sostegno non solo dall'inazione della Fed ma anche dai commenti relativamente 'da colomba' di Janet Yellen. Un aumento dei tassi è probabile a dicembre, ma ora è chiaro che i tassi aumenteranno molto gradualmente" dice Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis. "Ora che la Fed è fuori dai giochi almeno per un po', i mercati si concentreranno su altre cose. Le elezioni presidenziali negli Usa sono solo una di queste. La volatilità è probabilmente la sola certezza da qui alla fine dell'anno". ** I titoli minerari spingono il mercato europeo, mentre la decisione della Fed ha spinto al ribasso il dollaro, e dunque le commodity oggi costano meno. ** L'indice STOXX Europe 600 Basic Resources index cresce di oltre il 3,1%, ai massimi livelli da metà agosto. Le azioni di BHP Billiton, Anglo American, Rio Tinto e Fresnillo crescono tra il 3% e il 4%. ** C'è domanda anche per i titoli energetici, dopo l'aumento dei prezzi del petrolio. L'indice europeo oil and gas cresce dell'1,5%, grazie all'aumento di BP, Royal Dutch Shell e Tullow Oil. ** Perde terreno invece la utility francese del nucleare EDF, -1%, dopo aver annunciato il taglio delle attese di guadagni dovuto alla minore produzione. ** Sale la portoghese Banco BPI, +3,4%, dopo che la spagnola Caixabank ha lanciato un'offerta di acquisto aumentando anche leggermente il prezzo. Caixabank è in calo del 2,5%. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia