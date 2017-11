BORSE EUROPA in rialzo guidate dai bancari

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2997,54 1,1 3267,52 STOXX 600 EUROPE 343,92 0,86 365,81 STOXX BANCHE 142,5 1,99 182,63 STOXX OIL&GAS 274,8 0,83 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 237,8 1,98 285,56 STOXX AUTO 481,09 1,07 565,06 STOXX TLC 296,91 1,57 347,10 STOXX TECH 363,48 1,04 355,86 LONDRA, 21 settembre (Reuters) - Un rally dei bancari sta alimentando oggi i rialzi dei listini europei, dopo che le decisioni di politica monetaria della Banca del Giappone hanno accresciuto globalmente l'appetito per le attività più rischiose. L'indice paneuropeo STOXX 600 sale dello 0,8%, toccando il massimo da due settimane. ** L'indice settoriale dei bancari della zona euro è in rialzo del 2,4% avviandosi alla migliore performance giornaliera da un mese, con Natixis , le banche italiane e quelle spagnole a fare da traino. ** Barclays è in rialzo del 3% sulla scia di un miglioramento della raccomandazione a "buy" da parte di Hsbc, che dice che la vendita delle attività non-core produrrà valore per gli azionisti e che gli investitori sono anche troppo pessimisti sugli effetti dei bassi tassi di interesse. ** J.P. Morgan ha invece alzato il suo obiettivo di prezzo per l'olandese ING Groep, spingendo il titolo della banca in rialzo del 3,2%. ** L'azienda tech francese Atos è tra i migliori dello STOXX 600, guadagnando oltre 4% dopo le raccomandanzioni positive di un broker. ** Tra i titoli in ribasso, Ubisoft perde il 2,8% dopo aver lanciato un bond convertibile da 400 milioni di euro. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia