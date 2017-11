BORSE EUROPA piatte con titoli petrolio deboli a bilanciare chimici

INDICI ORE 12,03 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2973,87 0,19 3267,52 STOXX 600 EUROPE 341,75 0,14 365,81 STOXX BANCHE 139,88 -0,67 182,63 STOXX OIL&GAS 273,64 -0,5 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 232,84 -0,11 285,56 STOXX AUTO 478,62 0,21 565,06 STOXX TLC 293,29 0,39 347,10 STOXX TECH 360,35 0,55 355,86 LONDRA, 19 settembre (Reuters) - Andamento sostanzialmente piatto per le borse europee dopo i forti guadagni della precedente seduta, con un rally dei chimici a bilanciare la debolezza dei titoli energetici influenzati dalla riduzione dei prezzi petroliferi. Sullo sfondo, l'attesa degli investitori per la riunione della Fed. L'indice paneuropeo STOXX 600 sale dello 0,14%, dopo il +1% di ieri, ma resta in calo di oltre il 6% nel bilancio da inizio anno. ** L'indice europeo STOXX 600 . di gas e petrolio sta registrando la peggiore performance con una flessione di circa mezzo punto dopo che il Venezuela ha detto che l'offerta globale di greggio deve essere tagliata almeno del 10% per ridurre la produzione ai livelli di consumo. ** Le azioni di BP, Saipem e Tullow Oil sono in calo rispettivamente di 0,14%, 1,77% e 2,23%. ** A smorzare le perdite, un incremento dello 0,6% dell'indice dei chimici sostenuto dal +1,39% della tedesca Bayer su previsioni di vendite di alcuni farmaci di punta superiori alle attese. ** La peggiore del listino è Regus, multinazionale che offre spazi di lavoro flessibili, crollata del 6,5% circa dopo il collocamento di azioni. ** Male anche la società di trading IG Group, in calo di circa il 3,5%, che lamenta un mercato sempre più sotto tono dopo la Brexit. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia