BORSE EUROPA in calo, pesano bancari ed energetici

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2983,02 -1,63 3267,51 STOXX 600 340,57 -1,38 365,81 STOXX BANCHE 138,19 -2,36 182,63 STOXX OIL&GAS 273,22 -1,71 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 234,5 -2,15 285,56 STOXX AUTO 478,72 -1,75 565,06 STOXX TLC 294,55 -1,43 347,10 STOXX TECH 364,32 -0,78 355,86 LONDRA, 26 settembre (Reuters) - Apertura di settimana in calo per le borse europee, zavorrate dall'andamento dei titoli delle maggiori banche e società energetiche. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,00 italiane scende dell'1,38% a 340,57 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 scende dell'1,1%, il tedesco DAX dell'1,5% e il francese CAC 40 dell'1,7%. ** L'indice STOXX Europe 600 Banking lascia sul terreno quasi il 2,4%, con il titolo della britannica Lloyds che perde il 3,1% dopo che Goldman Sachs ha tagliato il rating a 'sell' da 'neutral'. L'indice del settore bancario europeo resta in calo di circa il 20% dall'inizio dell'anno, tra i timori che i tassi di interesse negativi danneggino la profittabilità delle banche. "Le banche sono ancora in cattiva forma", commenta Rupert Baker, European equity sales executive di Mirabaud Securities, e aggiunge di aspettarsi pochi progressi finché non si conosceranno i risultati delle presidenziali Usa: "Non andremo da nessuna parte sui mercati europei fino alle elezioni di novembre". ** In territorio negativo anche l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas (-1,7%), che riflette il calo dei prezzi del greggio nelle recenti sedute. ** In controtrend Lanxess, che sale dell'8,5%: gli investitori hanno accolto favorevolmente la mossa di acquistare la società chimica Chemtura per circa 2,1 miliardi di dollari cash. ** Il titolo della società di fertilizzanti K+S cede il 5,6% dopo che Deutsche Bank ha tagliato il rating sul titolo a 'sell' da 'hold'. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia