BORSE EUROPA verso peggiore settimana da 3 mesi, tonfo Deutsche Bank

INDICI ORE 13,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2937,34 -1,23 3267,51 FTSEUROFIRST300 1328,26 -0,81 1437,53 STOXX BANCHE 139,5 -2,12 182,63 STOXX OIL&GAS 270,65 -1,56 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 230,84 -1,12 285,56 STOXX AUTO 473,25 -1,68 565,06 STOXX TLC 291,2 0,55 347,10 STOXX TECH 352,61 -1,01 355,86 LONDRA, 16 settembre (Reuters) - Le borse europee si avviano oggi a chiudere la peggiore settimana da tre mesi, con il settore finanziario zavorrato da Deutsche Bank dopo la notizia che il governo Usa chiede miliardi di dollari per chiudere un'indagine. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 13,30 italiane scende dello 0,75% a 337,78 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 scende dello 0,33%, il tedesco DAX dell'1,28% e il francese CAC 40 dell'1,12%. ** Deutsche Bank perde l'8,1% circa, il calo maggiore all'interno dello STOXX 600, dopo che la banca tedesca ha dichiarato che il Dipartimento della Giustizia Usa chiede 14 miliardi di dollari per chiudere un'indagine riguardante la vendita di titoli legati ai mutui immobiliari. Sebbene al momento non sia chiaro quale sarà la somma che la banca dovrà effettivamente versare, con ogni probabilità si tratterà di un colpo molto duro alle sue già fragili finanze e alla fiducia degli investitori. "La sorpresa per il mercato non è che debbano pagare, ma è legata alla forte somma", ha commentato Ronny Claeys, senior strategist di KBC Asset Management a Bruxelles. "Si spera siano cose del passato. Deutsche Bank è una delle poche banche che devono ancora pagare, ma non cambia la visione del settore in generale". ** Sotto pressione altri titoli finanziari. L'indice europeo delle banche scende del 2,1%, zavorrato da cali compresi tra il 2,7% e il 5,5% dei titoli di Royal Bank of Scotland, Credit Suisse e UBS. ** Perde terreno anche il settore energetico, dopo il calo dei prezzi del greggio sui timori che il numero delle trivelle Usa continui a salire e che la ripresa delle esportazioni da parte di Libia e Nigeria contribuisca al surplus globale. L'indice europeo Oil and Gas perde l'1,5%. Royal Dutch Shell e BP scendono rispettivamente dello 0,7% e dell'1,1%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia