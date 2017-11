BORSE EUROPA in lieve rialzo dopo 3 sedute negative

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3015,12 0,07 3267,51 FTSEUROFIRST300 1348,69 0,14 1437,53 STOXX BANCHE 144,22 -0,36 182,63 STOXX OIL&GAS 280,56 -1,24 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 234,96 -0,44 285,56 STOXX AUTO 484,34 0,12 565,06 STOXX TLC 296,31 -0,2 347,10 STOXX TECH 357,01 0,87 355,86 LONDRA, 13 settembre (Reuters) - Le borse europee, che hanno chiuso tre sedute consecutive col segno meno, stamani sono in lieve rialzo, dopo i commenti 'dovish' di Lael Brainard della Federal Reserve. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,20 italiane sale dello 0,12% a 342,63 punti. L'attesa di un rialzo dei tassi lo aveva fatto scendere nelle tre sedute precedenti, ma le parole di Brainard hanno favorito una leggera ripresa. L'indice continua ad essere in calo di circa il 6% per il 2016. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 è piatto, il tedesco DAX guadagna lo 0,33% e il francese CAC 40 lo 0,16%. Ieri Brainard ha detto che la Fed non dovrebbe togliere sostegno all'economia statunitense troppo rapidamente. Parole che hanno fatto apparire meno probabile un rialzo dei tassi di interesse Usa a settembre. Tra i titoli in evidenza: ** Il titolo della società svizzera di investment management Partners Group balza del 10,7% a un livello record, dopo i risultati semestrali. "Questo rimbalzo mi sembra debole, e privo di convinzione. La situazione economica in Europa non è ancora così buona", commenta Terry Torrison, managing director di McLaren Securities con sede a Monaco. ** Tonfo del 12,9% per Ocado : il supermercato online britannico ha parlato di pressioni che erodono i margini. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia