BORSE EUROPA in calo, pesano healthcare, test nucleare Nord Corea

INDICI ORE 10,55 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3082,68 -0,03 3267,51 FTSEUROFIRST300 1372,47 -0,13 1437,53 STOXX BANCHE 148,5 0,83 182,63 STOXX OIL&GAS 289,81 -0,45 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 240,41 0,35 285,56 STOXX AUTO 496,07 0,33 565,06 STOXX TLC 301,85 -0,31 347,10 STOXX TECH 360,1 -0,12 355,86 LONDRA, 9 settembre (Reuters) - Le borse europee sono in territorio negativo oggi, zavorrate dal calo delle società del settore sanitario e anche dalla notizia dell'ultimo test nucleare scuote i mercati. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 10,55 italiane scende dello 0,18% a 348,69 punti sulla scia del disappunto di una parte degli investitori per il fatto che la Bce non abbia discusso un'estensione del programma di stimolo economico. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 perde lo 0,11%, il tedesco DAX lo 0,08% e il francese CAC 40 lo 0,12%. Le borse asiatiche hanno perso terreno dopo che la Corea del Nord oggi ha effettuato il suo quinto test nucleare con un'esplosione più potente di quella della bomba sganciata su Hiroshima. "Alcuni sul mercato si aspettavano un po' più di stimolo da parte della Bce, ma il sell-off non è stato troppo accentuato. C'è un certo consolidamento dopo i massimi toccati in settimana", ha commentato Ion-Marc Valahu, fund manager di Clairinvest. ** L'indice STOXX Europe 600 Healthcare perde lo 0,56%, con Novo Nordisk in calo dello 0,9% dopo che JP Morgan ha tagliato il rating della società farmaceutica danese a "neutral" da "overweight". ** Deciso calo per Greene King : l'operatore britannico di pub perde oltre il 3,9% dopo avere segnalato che la situazione potrebbe farsi più difficile a causa del voto sulla Brexit. ** In controtendenza la società francese Rubis (+7,45%), società specializzata nel settore petrolchimico e che gestisce strutture di stoccaggio: il titolo ha segnato un record storico dopo avere riportato buoni risultati relativi al primo semestre.