BORSE EUROPA stabili vicino a massimi 8 mesi

INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3084,57 0,47 3267,52 FTSEUROFIRST300 1377,4 0,18 1437,53 STOXX BANCHE 145,11 -0,03 182,63 STOXX OIL&GAS 290,58 0,98 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 238,52 0,45 285,56 STOXX AUTO 497,61 0,95 565,06 STOXX TLC 301,92 -0,05 347,10 STOXX TECH 363,92 0,6 355,86 LONDRA, 7 settembre (Reuters) - Le borse europee oggi si mantengono poco sotto i massimi da 8 mesi, sostenute da un rialzo del produttore di tubi e valvole Weir Group e da buoni risultati societari che controbilanciano dati deboli dalla Germania. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,25 italiane sale dello 0,19% a 350,11 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 sale dello 0,15%, il tedesco DAX dello 0,39% e il francese CAC 40 lo 0,34%. La produzione industriale tedesca a luglio è calata inaspettatamente, facendo registrare la diminuzione più consistente da 23 mesi. Banche ancora giù, con il settore in territorio negativo dopo avere ceduto terreno nelle tre sedute precedenti. "Lo scenario attuale è negativo per la profittabilità delle banche... Abbiamo bisogno di vedere la Germania come la centrale della crescita", è il commento di Jasper Lawler, market analyst di CMC Markets. ** Ashtead, società di noleggio attrezzature industriali, sale del 7,4% dopo aver detto di attendersi i risultati annuali superiori alle previsioni. ** Weir Group guadagna oltre il 4% dopo che Morgan Stanley ha alzato il rating del gruppo ingegneristico a "overweight" da "equal weight". ** Il settore che sale di più è l'oil&gas, in rialzo dell'1%, grazie ai prezzi del greggio spinti dalla discesa del dollaro. ** In territorio negativo la svizzera Dorma+Kaba (-6%), che fornisce soluzioni nel campo della sicurezza, dopo i risultati annuali. ** Sotto pressione il settore dei viaggi (-0,36%), zavorrato dai titoli delle compagnie aeree. Deutsche Bank ha tagliato i rating su easyJet e Ryanair a "hold", e su Air France-KLM e Lufthansa a "sell"; i quattro vettori perdono tra lo 0,13% e e il 3,1%. ** Just Eat perde il 3,6% dopo che Amazon ha annunciato che avvierà un'attività rivale, "Amazon Restaurants", per consegne di ristoranti a Londra. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia