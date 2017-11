BORSE EUROPA intorno a massimi 3 mesi, giù Ingenico

INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3085,46 0,25 3267,52 FTSEUROFIRST300 1381,03 0,07 1437,53 STOXX BANCHE 147,78 0,12 182,63 STOXX OIL&GAS 291,04 0,23 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 238,9 0,25 285,56 STOXX AUTO 495,18 0,69 565,06 STOXX TLC 303,23 0,2 347,10 STOXX TECH 362,97 -0,34 355,86 LONDRA, 6 settembre (Reuters) - Le borse europee oggi sono in territorio positivo e si mantengono intorno al livello più alto da aprile grazie al rally dei titoli legati alle materie prime, nonostante il tonfo del gruppo francese Ingenico che zavorra il settore tech europeo. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,55 italiane sale dello 0,1%. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 perde lo 0,17%, il tedesco DAX guadagna lo 0,36% e il francese CAC 40 lo 0,2%. "I mercati hanno solo bisogno di qualche prova in più del fatto che dovrebbero tornare in gara... o liquidare e credo che gli Usa potrebbero darci una mano oggi", commenta Mike van Dulken, a capo delle ricerche di Accendo Markets. I mercati Usa riaprono dopo la chiusura di ieri per festività. ** Ingenico Group, che sviluppa soluzioni di pagamento elettronico, perde quasi il 13,2% dopo aver tagliato i target annuali sulla scia di un "improvviso e significativo calo" delle vendite Usa. ** Tonfo anche per il titolo del gruppo olandese di fertilizzanti OCI (-7%) dopo i risultati del primo semestre. ** La società medica tedesca Fresenius SE sale del 3,2% dopo aver detto che sta acquistando la più grande catena di ospedali privati spagnoli, Quironsalud, per 5,76 miliardi di euro. ** Il rally dei prezzi del greggio continua a sostenere i titoli dei maggiori produttori come Total (+0,43%), mentre il settore materie prime è quello che guadagna di più (+0,6%) grazie a una buona performance dei minerari. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia