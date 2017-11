BORSE EUROPA in rialzo grazie a banche e titoli minerari

LONDRA, 1 settembre (Reuters) - INDICI ORE 10,58 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3050,78 0,91 3267,52 FTSEUROFIRST300 1364,24 0,88 1437,53 STOXX BANCHE 147,28 2,24 182,63 STOXX OIL&GAS 284,26 0,73 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 235,47 1,26 285,56 STOXX AUTO 493,46 1,79 565,06 STOXX TLC 299,24 0,11 347,10 STOXX TECH 362,14 0,69 355,86 1 settembre (Reuters) - Le borse europee sono oggi in deciso rialzo grazie al rally dei titoli bancari e alla ripresa del settore commodity, dopo le precenti perdite. ** Il comparto bancario sale di quasi l'1,7% grazie alle voci su possibili fusioni, le prospettiva di un rialzo dei tassi e di un miglioramento della crescita. ** Deutsche Bank e Commerzbank sono in rialzo del 3% circa, trainando l'indice tedesco DAX, dopo la notizia che le banche hanno discusso di una possibile fusione. Ieri l'amministratore delegato di Deutsche Bank ha chiesto un ulteriore consolidamento del settore, pur dicendo che la sua banca per il momento non farà accordi in tal senso. "I commenti di DB su ulteriori fusioni nel settore rafforzano le attese di possibili intese transfrontaliere. Questa cosa, insieme alla conferma che la banca ha avuto colloqui con Commerzbank, stanno sostenendo (il mercato)", dice Atif Latif, direttore di Guardian Stockbrokers. ** L'indice STOXX Europe 600 segna quasi +0,8%, dopo avere chiuso agosto con un calo dello 0,4% a causa della caduta dei prezzi delle commodity. ** Le quotazioni petrolifere si sono stabilizzate e i prezzi dei metalli hanno ripreso terreno: il settore dell'energia cresce dello 0,6%, quello minerario dell'1,7%. I titoli minerari beneficiano dei dati positivi sulla manifattura in Cina che ad agosto, a sorpresa, è cresciuta al tasso più elevato da quasi due anni. Sotto i riflettori anche i dati Pmi nella zona euro, che hanno registrato un rallentamento della manifattura ad agosto, soprattuto in Italia e Francia, mentre in Germania la cresita è rimasta solida. L'indice tedesco Dax segna alle 11 ore italiane +0,66%, il Cac40 francese +1,07%, Londra +0,3%. ** La svedese Elekta avanza del 2,8% dopo aver toccato un rialzo del 5%: il produttore di attrezzature per radioterapia ha registrato profitti più alti delle previsioni e ha reso noto che la domanda è stata buona nei mercati emergenti e particolamente forte in Cina. ** Ackermans & Van Haaren sale del 6% dopo l'upgrade da hold a buy da parte di KCB. ** La società di ricerca e selezione personale Hays perde invece il 4,4% dopo aver annunciato un forte indebolimento nelle assunzioni in Gran Bretagna dopo il voto del 23 giugno sulla Brexit. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia