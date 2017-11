BORSE EUROPA in rialzo prima di dati Usa su occupazione

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3032,48 0,5 3267,51 FTSEUROFIRST300 1358,26 0,52 1437,53 STOXX BANCHE 144,76 -0,34 182,63 STOXX OIL&GAS 281,25 0,4 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 233,46 -0,11 285,56 STOXX AUTO 481,62 -0,7 565,06 STOXX TLC 298 0,35 347,10 STOXX TECH 361,29 0,21 355,86 2 settembre (Reuters) - Le borse europee oggi sono in territorio positivo, anche se prevale la cautela in vista dei dati sugli occupati Usa, attesi in giornata, da cui potrebbero arrivare indicazioni sulle tempistiche del rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,45 italiane sale dello 0,46% a 345,25 punti dopo la chiusura piatta di ieri, con guadagni realizzati dai titoli difensivi, come i settori sanità e utility, in parte offuscati dalla debolezza dei bancari. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 sale dello 0,78%, il tedesco DAX dello 0,14% e il francese CAC 40 dello 0,73%. La crescita dell'occupazione Usa dovrebbe essere stata contenuta ad agosto, ma probabilmente ancora abbastanza forte da spingere la Federal Reserve ad alzare i tassi più tardi quest'anno. Gli economisti si attendono che i payroll non agricoli negli Stati Uniti siano cresciuti di 180.000 unità il mese scorso. Il dato è atteso alle 14,30 italiane. Secondo alcuni investitori un numero tra 130.000 e 190.000 confermerebbe le aspettative di un rialzo dei tassi a dicembre, mentre per un rialzo a settembre si dovrebbe superare quota 200.000. ** I settori che vanno meglio oggi sono utility e healthcare , in rimbalzo dopo le recenti perdite. ** Accor è il titolo che guadagna di più (+3,4%), sulla scia di un upgrade di Barclays. ** L'indice del settore bancario cede lo 0,35%, interrompendo una serie positiva di tre sedute. E' quello che perde di più in Europa. ** Banco Santander, Barclays e Deutsche Bank lasciano sul terreno tra l'1% e l'1,4% circa. ** Tonfo per SBM Offshore (-12%) dopo che la magistratura brasiliana ha respinto un accordo che avrebbe consentito alla società olandese del settore offshore di evitare un procedimento per corruzione in merito ai contratti con il gruppo petrolifero Petrobras. ** Rocket Internet perde quasi il 9,3%: il gigante tedesco dell'e-commerce ha riportato una perdita nel primo semestre a seguito delle pesanti svalutazioni di aziende nel proprio portafoglio. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia