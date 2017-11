BORSE EUROPA in calo e in attesa della Yellen

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2.982,91 -0,16 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.344,39 -0,08 1.316,39 STOXX BANCHE 138,49 0,03 194,21 STOXX OIL&GAS 282,77 0,32 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 226,86 -0,04 228,22 STOXX AUTO 480,54 0,52 481,95 STOXX TLC 298,82 0,01 297,60 STOXX TECH 356,44 -0,06 290,51 LONDRA, 26 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in lieve calo e in attesa dell'intervento di oggi della presente della Fed, Janet Yellen, che aprirà la seduta odierna al tradizionale appuntamento informale dei banchieri centrali a Jackson Hole. L'indice europeo STOXX 600, che ieri ha chiuso in ribasso, oggi intorno alle 11 è piatto -0,2%, con i comparti divisi fra quelli in moderata crescita assicurazioni, oil & gas e l'auto sopra la parità e gli altri in territorio negativo. Dalla Yellen ci si attende di sapere se ci saranno aggiustamenti a breve della politica monetaria americana, anche se alcuni analisti pensano che il presidente della Fed non si esporrà in un occasione non ufficiale come era abituato a fare il suo predecessore, Ben Bernanke. ** Brillano i titoli della società di servizi per la sicurezza digitale Gemalto, balzati oltre il 7% in corso di seduta dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre molto al di sopra delle aspettative. ** Vivendi soffre in borsa, -5%,dopo il crollo dell'Ebitda del primo semestre, -25%, annunciato ieri e anche per le incertezze che si stanno creando nei rapporti con il gruppo di Silvio Berlusconi e sui contratti per l'acquisto della payTv Mediaset Premium e lo scambio azionario con la capogruppo. ** Ultime della classe le azioni della svedese Fingerprint Cards, crollate fino al 9% per poi recuperare 5,8% in corso di seduta. Lo scivolone è stato provocato da un report di Nordea in cui si raccomanda la vendita a causa dell'arrivo su quel particolare mercato, la biometria, di colossi come Apple e Samsung che potrebbero mettere in dubbio la leadership tecnologica e di mercato della società svedese. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia