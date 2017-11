BORSE EUROPA interrompono striscia negativa, bene finanziari, industriali

INDICI ORE 10,55 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2989,61 0,3 3267,52 FTSEUROFIRST300 1349,04 0,58 1437,53 STOXX BANCHE 134,67 0,28 182,63 STOXX OIL&GAS 284,7 0,99 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 229,77 0,75 285,56 STOXX AUTO 484,69 0,57 565,06 STOXX TLC 301,25 0,68 347,10 STOXX TECH 355,59 0,49 355,86 LONDRA, 18 agosto (Reuters) - Le borse europee sono intonate al rialzo interrompendo la recente serie negativa grazie al sostegno di titoli finanziari e industriali. L'indice europeo STOXX 600, in ribasso nelle ultime quattro sedute, sale dello 0,6% alle 10,50. Da inizio anno perde circa il 7% sebbene abbia recuperato gran parte del terreno perduto dopo il referendum sulla Brexit di fine giugno. ** Le azioni del produttore di turbine eoliche Vestas Wind guadagnano 10% circa dopo che la società ha annunciato profitti operativi superiori alle attese e alzato i target per il 2016. ** L'assicuratore olandese NN Group è anche in forte rialzo del 5,6%dopo aver mostrato un calo degli utili ma inferiore a quanto temuto dagli analisti. ** Lo strategist sulle azionario del Credit Suisse Andrew Garthwaite suggerisce di rimanere "overweight" sui titoli che mostrano le migliori caratteristiche di crescita, tra cui cita la tedesca SAP e Luxottica come esempi. ** Più cautela invece da Francois Savary, capo degli investimenti della società di gestione e consulenza basata a Ginevra Prime Partners. Per Savary il recente rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato portoghesi segna una persistente debolezza della zona euro. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia