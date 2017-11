BORSE EUROPA stabili dopo massimo da 7 settimane, balza Maersk

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3042,1 -0,23 3267,52 FTSEUROFIRST300 1365,08 -0,04 1437,53 STOXX BANCHE 138,21 0,35 182,63 STOXX OIL&GAS 282,77 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 234,16 -0,27 285,56 STOXX AUTO 492,32 -0,52 565,06 STOXX TLC 305,95 -0,13 347,10 STOXX TECH 361,26 -0,18 355,86 LONDRA, 12 agosto (Reuters) - Le borse europee sono poco variate dopo aver toccato in mattinata un massimo da sette settimane. L'andamento debole di alcuni titoli minerari ha compensato i guadagni di altre società tra cui ha brillato A.P. Moller-Maersk, balzata dopo aver diffuso un aggiornamento sui profitti. ** Il gigante danese Maersk, colosso della logistica e operativo nel settore petrolifero, è salito del 5%, migliore del paniere dello STOXX 600, dopo aver confermato le prospettive di profitto per il 2016 nonostante un drastico calo nel trimestre. ** La stagione delle trimestrali di metà anno sta ora entrando nella fase finale. Finora ha riportato i risultati l'88% delle società dello STOXX 600, e il 61% di questa ha avuto dati in linea o migliori delle attese. In ogni caso il livello degli utili del secondo trimestre mostra una flessione di circa 8% rispetto a un anno fa. ** Poco prima delle 11,00 l'indice STOXX Europe 600 è invariato in termini percentuali dopo aver raggiunto il massimo da sette settimane e aver recuperato, negli scambi delle mattina, tutte le perdite viste dopo il referendum sulla Brexit di fine giugno. Ad ora, la settimana si appresta a terminare in progresso dell'1,6% che sarebbe la migliore chiusura settimanale da metà luglio. ** Sono però sotto pressione i minerari, vista la caduta dei prezzi dei metalli dopo i dati che hanno mostrato un andamento sotto le attese della crescita degli investimenti fissi in Cina, all'8,1% annuo nel periodo gennaio-luglio. La produzione industriale cresciuta del 6% ha deluso gli analisti che si aspettavano numeri ancora più consistenti. ** L'indice settoriale STOXX Europe Basic Resources è in calo dello 0,7%, peggiore tra i settori, con flessioni tra lo 0,5% e il 2% per Rio Tinto , Anglo American e BHP Billiton. ** In Germania il Dax risente delle flessioni dell'assicuratore Talanx le cui azioni perdono 4,4% dopo una crescita deludente dell'utile trimestrale. Il mercato sembra aver snobbato i dati sul Pil tedesco, che ha rallentato meno di quanto ci si aspettava. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia