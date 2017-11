BORSE EUROPA poco variate, calano Novozymes, E.ON su risultati

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3028,12 -0,03 3267,52 FTSEUROFIRST300 1357,68 -0,02 1437,53 STOXX BANCHE 137,2 0,4 182,63 STOXX OIL&GAS 280,34 -0,43 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 234,14 0,78 285,56 STOXX AUTO 492,14 -0,13 565,06 STOXX TLC 304,51 -0,12 347,10 STOXX TECH 361,08 0,04 355,86 LONDRA, 10 agosto (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse nonostante il ribasso della biotech danese Novozymes e di E.ON dopo i risultati societari. L'indice STOXX 600 attorno alle 10,50 è fermo in termini percentuali dopo un avvio in territorio negativo. ** E.ON, la maggiore utility tedesca, perde il 6% dopo aver riportato una perdita netta superiore a 3 miliardi di euro nel primo semestre. ** Novozymes cade dell'8,5% dopo aver diffuso risultati del secondo trimestre sotto le attese e aver ribassato la sua guidance per l'anno per una flessione nelle vendite anche dei prodotti agricoli dell'alleanza che ha con Monsanto. ** Pesante anche il settore oil & gas per l'indebolimento dei prezzi del petrolio. Amec Foster Wheeler, che era salita del 12% nella seduta precedente, grazie a buoni risultati, oggi lascia sul terreno il 3,4%. ** La britannica G4S sale di oltre il 15% per una buona semestrale. La maggiore società mondiale nei sistemi di sicurezza ha detto di mantenere il suo dividendo. ** Tonico il settore assicurativo grazie al rialzo del 3,7% della belga Ageas, dopo profitti trimestrali migliori delle attese. ** Rialzo anche per la telecom danese TDC, che sale del 5,8% dopo uan solida trimestrale. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia