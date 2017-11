BORSE EUROPA positive, balza Altice dopo risultati

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2995,54 0,42 3267,52 FTSEUROFIRST300 1348,31 0,24 1437,53 STOXX BANCHE 135,81 0,5 182,63 STOXX OIL&GAS 281,4 0,72 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 230,32 0,18 285,56 STOXX AUTO 485,51 0,58 565,06 STOXX TLC 303,21 0,5 347,10 STOXX TECH 357,35 0,33 355,86 LONDRA, 9 agosto (Reuters) - Le borse europee sono positive per la quinta seduta consecutiva grazie a buoni risultati societari, come quelli oggi di Altice, che hanno superato le attese. I titoli del gruppo tlc Altice sono balzati dell'11% dopo aver diffuso i dati sul margine operativo del secondo trimestre in crescita del 2,7%, sopra le attese di un consensus Reuters. Il buon andamento delle sua attività in Portogallo e negli USA ha più che compensato il calo di profittabilità della controllata SFR che è comunque cresciuta del 10,5%, dopo aver detto che la guerra di prezzi sul mercato mobile in Francia mostra segni di allentamento. In generale nel secondo trimestre del 77% delle società nello STOXX Europe 600 che hanno riportato i risultati, ben il 61% era in linea o sopra le attese, secondo i dati StarMine. Lo STOXX 600 guadagna intorno alle 11,40 lo 0,2%. ** L'indice dei bancari sale dello 0,6% e quello delle banche britanniche sale dello 0,7% recuperando tutte le perdite espresse in sterline che aveva sofferto a giugno dopo il voto sulla Brexit. ** I guadagni dell'indice britannico sono stati in gran parte guidati da HSBC Holdings e Standard Chartered, che hanno molte attività fuori dell'Inghilterra. Lloyds e Royal Bank of Scotland hanno perso circa un quarto del loro valore dal voto sulla Brexit del 23 giugno. ** Deboli i minerari con lo STOXX Europe 600 Basic Resources che arretra dello 0,5% seguendo cali del prezzo dei metalli tra 0,6% e 1%. Anglo American, Antofagasta e Glencore arretrano tra 0,4 e 0,9%. ** In ribasso anche Legal & General, che perde il 6% su risultati deludenti, e il produttore danese di gioielli Pandora, che arretra del 3,4% per aver mostrato utili nel secondo trimestre sotto le attese. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia