BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2975,74 0,24 3267,52 FTSEUROFIRST300 1343 -0,08 1437,53 STOXX BANCHE 133,98 -0,25 182,63 STOXX OIL&GAS 291,06 -0,17 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 221,56 -0,4 285,56 STOXX AUTO 466,57 -0,21 565,06 STOXX TLC 304,65 1,76 347,10 STOXX TECH 352,22 -0,44 355,86 LONDRA 22 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta, dopo una partenza debole questa mattina appesantito dai minerari e dal ribasso della svedese Skanska. ** Alle 11,50 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,08%. ** Il comparto minerario è debole con i prezzi del rame in discesa. ** Skanska cede il 5% dopo una trimestrale non in linea con le aspettative di mercato. ** Vodafone e il gruppo della difesa francese Thales al contrario sono in buon rialzo dopo aver annunciato risultati soddisfacenti. ** Lo STOXX 600 europeo guadagna circa il 10% dai minimi post Brexit ma cede il 7% da inizio anno. ** Secondo Richard Perry, analista di Hantec Markets, l'azionario europeo è in un momento di stallo dopo il rimbalzo dai minimi di giugno a causa dell'incertezza legata a Brexit e al timing delle decisioni delle banche centrali per sostenere l'economia. ** "C'è nuovamente qualche pressione a vendere l'equity a causa dello stato di incertezza, e la decisione 'wait and see' della Bce non aiuta", commenta Perry, dopo che la Banca centrale europea ieri ha lasciato i tassi invariati ma tenendo aperta la possibilità di nuove misure di stimolo se necessarie. ** "E' improbabile che il mercato salga in agosto", aggiunge. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia