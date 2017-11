BORSE EUROPA sostenute dal balzo Arm dopo offerta Softbank

INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2953,73 -0,17 3267,52 FTSEUROFIRST300 1337,95 0,17 1437,53 STOXX BANCHE 132,07 0,19 182,63 STOXX OIL&GAS 292,49 -0,3 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 222,57 0,5 285,56 STOXX AUTO 460,9 0,68 565,06 STOXX TLC 303,14 -0,27 347,10 STOXX TECH 345,07 3,69 355,86 LONDRA 18 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è marginalmente positivo, sostenuto dal balzo del chip designer Arm dopo l'offerta della giapponese Softbank. Arm sale di oltre 42% dopo che SoftBank si è accordata per l'acquisto della società britannica per una operazione da 24,3 miliardi di sterline (32,2 miliardi di dollari). ** L'accordo prevede che la società giapponese paghi 1.700 pence per ogni azione Arm. Softbank ha annunciato di voler raddoppiare lo staff di Arm nel Regno Unito e tenere il quartier generale a Cambridge. L'indice Ftse 100 sale dello 0,6% e Arm ha contribuito almeno per tre quarti al rialzo. ** Nel settore dei microchip, Dialog Semiconductor , Ams e Infineon salgono rispettivamente del 3,3%, del 3,4% e del 2,1%. Lo STOXX 600 Technology è il migliore indice settoriale in Europa con una crescita del 3,9%. ** In generale, lo STOXX Europe 600 sale dello 0,7%al suo massimo dal 24 giugno, il giorno dopo il referendum sulla Brexit. ** Tra gli altri titoli in rialzo, la società olandese Sbm Offshore sale del 13,2% dopo un accordo di conciliazione per una vertenza giudiziaria in Brasile. ** Le azioni della tedesca Kion sono in progresso del 5% dopo i risultati che, secondo gli analisti, hanno superato le attese. ** In territorio negativo SGS, che cala del 4,6%, il peggiore dello STOXX 600, dopo aver mancato le attese sugli utili del primo semestre. ** I tour operator Thomas Cook e Tui perdono 2,9% e 1,7% rispettivamente, con gli analisti che prevedono una riduzione della domanda per i viaggi verso la Turchia dopo il tentativo di colpo di Stato. ** Sono comunque in rialzo le compagnie Lufthansa e la controllante di British Airways IAG nonostante le cancellazioni di voli verso per la Turchia durante il fine settimana. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia