BORSE EUROPA deboli, titoli turismo pesanti dopo strage Nizza

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2944,91 -0,61 3267,52 FTSEUROFIRST300 1332,82 -0,36 1437,53 STOXX BANCHE 132,23 0,22 182,63 STOXX OIL&GAS 292 -0,93 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 222,07 -0,78 285,56 STOXX AUTO 455,06 -1,14 565,06 STOXX TLC 303,88 0,07 347,10 STOXX TECH 331,67 -0,83 355,86 LONDRA 15 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta oggi, appesantito dal calo dei titoli legati al turismo dopo l'attentato che a Nizza ha ucciso oltre 80 persone. ** Il paneuropeo FTSEurofirst 300 scende dello 0,36% alle 11,20 italiane, con l'indice francese CAC a -0,84. ** Lo STOXX Europe 600 Travel & Leisure alla setssa ora scende dell'1%. ** L'operatore alberghiero francese Accor, più grande gruppo del settore in Europa, scende quasi del 4%, le compagnie aeree Air France-KLM, EasyJet e la società che gestisce gli aeroporti di Parigi perdono tra l'1,2 e il 2,7%. ** Secondo alcuni analisti, l'attacco di questa notte assesta un nuovo colpo alle compagnie del turismo francesi, che ancora risentono dell'attentato del novembre 2015 quando a Parigi morirono 130 persone. ** "Hotel e ristoranti a malapena si stavano riprendendo, questo è un nuovo colpo, soprattutto d'estate", commenta un analista che non vuole essere citato. ** Le svizzere Swatch e Richemont sono in netto calo oggi dopo un profit warning.. Swatch cede oltre il 10%, mentre Richemont il 4. ** Il paneuropeo STOXX 600 perde circa il 7% da inizio anno. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia