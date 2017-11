BORSE EUROPA positive con banche spagnole e Accor

INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2940,07 0,23 3267,52 FTSEUROFIRST300 1334,83 0,33 1437,53 STOXX BANCHE 130,61 0,31 182,63 STOXX OIL&GAS 295,23 0,28 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 222,98 0,65 285,56 STOXX AUTO 457,63 0,49 565,06 STOXX TLC 303,16 -0,09 347,10 STOXX TECH 330,19 0,55 355,86 LONDRA, 13 luglio (Reuters) - L'azionario europeo guadagna terreno a metà seduta vicino ai massimi delle ultime due settimane, con i titoli bancari spagnoli e AccorHotels in particolare evidenza. ** Il paneuropeo STOXX 600 segna un rialzo dello 0,33% nella sua quinta seduta positiva consecutiva ed è sui massimi dalla fine di giugno. L'indice aveva ceduto l'11% in due sedute all'indomani di Brexit, ma ha recuperato gran parte del terreno perduto sostenuta dalle attese che la Banca centrale europea e la Banca d'Inghilterra sosterranno i mercati se ve ne sarà il bisogno. ** Resta sotto dell'8% da inizio anno, ma ha ripreso circa il 10% rispetto ai minimi post-Brexit toccati il 27 giugno. ** "Continuiamo ad essere supportati dalle aspettative di nuove misure di stimolo da parte delle banche centrali, anche se dopo questo rally sto cominciando ad essere un po' più difensivo e ho aperto alcune posizioni sul mercato dell'oro", commenta Rupert Baker, European equity sales executive di Mirabaud Securities. ** I titoli del comparto bancario spagnolo come Banco Popular e Sabadell sono in rialzo dopo che l'avvocato generale della Corte di giustizia europea ha dato parere positivo su una sentenza di una corte spagnola favorevole alle banche. ** AccorHotels balza di quasi il 5% dopo che gli investitori hanno accolto con favore il piano per trasformare la sua unità business HotelInvest in una sussidiaria. ** Anche Nokia segna un +4,4% dopo aver aumentato le sue stime sulle vendite e annunciato un accordo su una licenza con Samsung. ** Gli strategist di Credit Suisse hanno cambiato le loro posizioni settoriali a seguito del lieve rimbalzo del mercato e dopo l'iniziale netto calo dovuto a Brexit. In particolare, hanno tagliato le utilities europee ad "underweight" e mantenuto le posizioni su titoli più esposti al ciclo economico Randstad e Adecco. ** "Continuiamo a concentrarci sui titoli legati alla domanda domestica perché crediamo che la storia della crescita europea sia più importante di quanto gli investitori non pensino", spiegano in una nota. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia