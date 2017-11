BORSE EUROPA ancora positive con ciclici e auto

INDICI ORE 12,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2935,72 1,75 3267,52 FTSEUROFIRST300 1327,87 0,94 1437,53 STOXX BANCHE 129,22 2,55 182,63 STOXX OIL&GAS 293,64 1,31 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 221,68 2,82 285,56 STOXX AUTO 456,06 3,9 565,06 STOXX TLC 302,14 1,11 347,10 STOXX TECH 329,25 0,76 355,86 LONDRA, 12 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è positivo a metà seduta, con i ciclici e il comparto auto in evidenza in un mercato sostenuto dal nuovo record toccato ieri in Usa dallo S&P 500. Alle 13,15 italiane, il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un guadagno di quasi l'1%. Si tratta della quarta seduta in salita consecutiva, con la sessione di ieri che ha visto gli indici toccare i massimi dopo Brexit. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,08%, il Dax tedesco +1,65%, mentre il francese CAC 40 sale dell'1,68. Londra soffre più delle altre piazze a causa della composizione più difensiva del suo paniere titoli. A sostenere l'appetito degli investitori anche il rialzo del 3% del Nikkei sulle speranze di nuovi stimoli per l'economia. Auto e banche sono tra i settori che vanno meglio oggi, rispettivamente in rialzo del 3,9% e del 2,55%. Daimler segna un progresso superiore al 4%, dopo risultati oltre le attese. Anche se i titoli bancari vanno bene, in particolare quelli dei Paesi periferici, la norvegese DNB cede quasi il 7% sui minimi da tre mesi a seguito di un profit warning su possibili perdite quest'anno. I titoli difensivi, che vanno meglio in periodi di pessimismo economico, sono deboli con le utilities e i sanitari tra i titoli più penalizzati. La farmaceutica Shire in controtendenza sale del 3% dopo l'ok dell'autorità Usa ad un nuovo medicinale. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia