BORSE EUROPA viste sostanzialmente invariate

LONDRA, 12 luglio (Reuters) - Le borse europee sono viste sostanzialmente invariate in apertura stamani, prendendo una pausa dopo un robusto rally nella precedente seduta con il l‘indice ai massimi da due settimane.

Gli spreadbetter si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in calo di 10 punti, o -0,1%, il tedesco DAX anche in calo di 10 punti (-0,1%) e il francese CAC 40 invariato.

Lo STOXX Europe 600 ha chiuso ieri ai massimi dalla Brexit, dopo che Teresa May è stata scelta come primo ministro in pectore al posto del dimissionario Davide Cameron, riducendo l‘incertezza politica britannica.

