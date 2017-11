BORSE EUROPA in rialzo con banche e titoli dell'acciaio

INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2858,81 0,73 3267,52 FTSEUROFIRST300 1302,95 0,53 1437,53 STOXX BANCHE 123,74 0,2 182,63 STOXX OIL&GAS 286,67 0,17 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 212,62 0,29 285,56 STOXX AUTO 433,12 0,55 565,06 STOXX TLC 295,78 0,02 347,10 STOXX TECH 323,08 1,13 355,86 LONDRA, 11 luglio (Reuters) - Il buon andamento di finanziari e titoli legati all'acciaio sostiene le borse europee nella terza seduta positiva consecutiva oggi. ** Alle 12,10 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,53%, mantenendosi sopra ai minimi post-Brexit ma comunque con un bilancio negativo da inizio anno. ** La tedesca ThyssenKrupp ha fatto sapere di essere in colloqui con l'indiana Tata per un consolidamento del settore in Europa che al momento vede domanda e import deboli. ** La prospettiva ha dato forza al titolo che mette a segno un 5% di rialzo e aiuta anche la rivale ArcelorMittal (+4,7%). ** Rimbalzano i finanziari dopo il sell off dei giorni scorsi. ** "Resto lungo sul mercato e ho aperto posizioni sul comparto bancario europeo", commenta Ion-Marc Valahu, fund manager di Clairinvest. ** "Ci sono problemi con i non-performing loans di sicuro, ma non siamo ai livelli della crisi bancaria del 2007-2008. Le banche hanno ancora accesso alla liquidità e agli strumenti della Bce", aggiunge. ** Nonostante questo, Goldman Sachs, ad esempio, resta "neutral" sull'equity visti i timori relativi alla possibilità di una generalizzata debolezza dell'economia dovuta anche a Brexit. ** "Rimaniamo sulla difensiva nel nostro asset allocation e non ci posizioniamo su aree di rischio al momento. Pensiamo che l'equity resti fragile e potenzialmente con poco ritorno e molto margine di ribasso", scrive Goldman. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia