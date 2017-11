BORSE EUROPA in calo zavorrate da minerari

SX7P ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2819,1 -1,51 3267,51 FTSEUROFIRST300 1287,28 -1,43 1437,53 STOXX BANCHE 122,4 -1,3 182,63 STOXX OIL&GAS 284,28 -1,66 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 213,17 -3,01 285,56 STOXX AUTO 419,64 -2,41 565,06 STOXX TLC 297,93 -0,97 347,10 STOXX TECH 313,37 -1,18 355,86 MILANO, 5 luglio (Reuters) - Le borse europee sono in calo stamani, zavorrate dalle perdite dei titoli minerari e del settore bancario italiano. L'indice FTSEurofirst 300 alle 11,40 italiane scende dell'1,43% e il paneuropeo STOXX 600 dell'1,56%. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 scende dello 0,2%, il tedesco DAX dell'1,56% e il francese CAC 40 dell'1,65%. L'azionario europeo è salito la scorsa settimana sulle attese di misure di stimolo da parte delle banche centrali dopo il voto sulla Brexit. Ma entrambi gli indici europei restano sotto i livelli registrati prima del referendum, che ha innescato timori sulla situazione politica ed economica del blocco pesando soprattutto sui Paesi periferici e sul settore finanziario. "Tutti i problemi sono ancora davanti a noi dopo il voto sulla Brexit... e gli investitori resteranno cauti prima dell'inizio della stagione delle trimestrali a giorni", ha commentato Jerome Schupp, a capo del settore ricerca di SYZ Asset Management a Ginevra. "Le banche in Europa sono una grande preoccupazione per diversi motivi, dai tassi di interesse bassi alla volatilità dei mercati. Per le banche italiane, ci vorranno anni per digerire le sofferenze", ha aggiunto Schupp. ** L'indice del settore bancario perde l'1,23%. E' quello con la performance peggiore quest'anno. ** Le società di costruzioni britanniche sono in calo dopo i dati che mostrano che nel Regno Unito il settore ha riportato a giugno la più grave contrazione degli ultimi sette anni, con l'intensificarsi dei timori legati alla Brexit. I titoli Barratt Development, Taylor Wimpey e Berkeley Group perdono tra il 4,8% e il 5,2%. ** L'indice delle materie prime è quello che perde di più (-3%), con i prezzi del rame in calo dai massimi da due mesi sui timori legati alla domanda cinese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia