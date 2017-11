BORSE EUROPA scendono ancora, Madrid un po' meglio grazie a voto

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2742,01 -1,23 3267,52 FTSEUROFIRST300 1245,01 -1,93 1437,53 STOXX BANCHE 121,61 -5,79 182,63 STOXX OIL&GAS 268,5 -0,5 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 211,99 -4,07 285,56 STOXX AUTO 429,78 -2,69 565,06 STOXX TLC 281,79 -2,06 347,10 STOXX TECH 307,64 -3,3 355,86 LONDRA, 27 giugno (Reuters) - Le borse europee sono negative anche oggi a seguito della Brexit, con Madrid che contiene il ribasso, dopo una partenza positiva questa mattina a seguito del voto. ** Alle 11,45 italiane l'indice FTSEurofirst 300 cede quasi il 2%. ** Alla stessa ora Londra registra -1,24% dopo aver perso oltre il 3% venerdì, dopo il risultato del referendum britannico. ** Madrid, che questa mattina era partita con un +2,5%, contiene il calo allo 0,16% dopo che nelle elezioni del weekend il partito popolare del premier Mariano Rajoy ha avuto un'affermazione migliore del previsto anche se il parlamento non esce dalle urne con una maggioranza chiara. ** Il titolo bancario spagnolo Bankia schizza del 13%, Caixabank segna +5,8. ** "Il voto spagnolo è stato un grande risultato, è bene vedere il partito popolare ritornare a raccogliere una buona fetta di voti", commenta Francois Savary, chief investment officer di Prime Partners a Ginevra. ** In Gran Bretagna, il ministro delle Finanze George Osborne ha avuto parole accomodanti per i mercati assicurando che l'economia britannica è forte e predisponendo solidi piani di emergenza, ma i bancari restano sotto pressione a Londra. ** Le vendite sui finanziari si estendono ampiamente al di fuori del Regno Unito, con il titolo Deutsche Bank che arriva a cedere fino a 7,5%. ** Royal Bank of Scotland cede quasi il 10% mentre Barclays lascia sul terreno il 7,7. ** Alcuni fund manager preferiscono per il momento rimanere fuori dal mercato. ** "La Brexit ci ha colto di sorpresa. Al momento meglio restare alla finestra, non c'è motivo di entrare per ora", commenta Lex Van Dam, manager dell'hedge fund Hampstead Capital. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia