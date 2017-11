BORSE EUROPA in rialzo mentre Regno Unito vota su Brexit

23 giugno (Reuters) - INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3002,72 0,82 3267,52 FTSEUROFIRST300 1349,18 0,51 1437,53 STOXX BANCHE 147,6 0,45 182,63 STOXX OIL&GAS 284,59 0,87 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 245,65 0,35 285,56 STOXX AUTO 474,72 0,59 565,06 STOXX TLC 310,47 0,81 347,10 STOXX TECH 328,92 0,43 355,86 I mercati azionari del Vecchio Continente sono in rialzo, trainati dal comparto minerario che risente positivamente dell'aumento del prezzo del rame e mentre molti investitori si aspettano che al referendum in Gran Bretagna prevalga il "no" all'uscita dall'Unione Europea. ** Intorno alle 10,25 gli indici pan-europei STOXX 600 e FTSEurofirst 300 guadagnano entrambi lo 0,6%, al quinto giorno consecutivo di rialzo. ** La Borsa di Londra sale dello 0,6%, Francoforte lo 0,85%, Parigi lo 0,9%, Madrid (in Spagna si voterà domenica per le elezioni politiche dopo che la precedente consultazione non ha portato alla formazione di un governo) il rialzo è dello 0,4%. ** "Riguardo alla Brexit, penso sia una scommessa da gioco d'azzardo, ma probabilmente prevarrà di poco il 'Remain', dice Emanuel Arbib, chief executive di Integrated Asset Management. Anche Richard Griffiths, direttore associato di Berkeley Futures, dice che molti investitori puntano sulla vittoria del "Remain", ma aggiunge che i mercati potrebbero perdere tra il 7% e il 12% domattina se fosse invece il "Leave" a vincere. ** Il titolo minerario Glencore guadagna il 2,9% graie all'aumento del prezzo del rame, che ha toccato i massimi da quasi due settimane. ** Tra gli altri titoli da segnalare, la catena di supermarket britannici Tesco, che guadagna oltre il 2% dopo aver registrato il secondo trimestre consecutivo di crescita delle vendite. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia