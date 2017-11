BORSE EUROPA piatte dopo max da due settimane a vigilia voto su Brexit

INDICI ORE 12,16 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2975,44 0,27 3267,52 FTSEUROFIRST300 1337,51 0,11 1437,53 STOXX BANCHE 145,86 0,09 182,63 STOXX OIL&GAS 282,65 0,33 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 243,56 0,7 285,56 STOXX AUTO 473,29 0,25 565,06 STOXX TLC 305,94 -0,16 347,10 STOXX TECH 327,27 0,2 355,86 22 giugno (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta dopo un avvio sostenuto dai bancari, con due indici regionali ai massimi in oltre due settimane. L'indice pan-europe FTSEurofirst 300 (che ieri ha chiuso a +0,68%) e lo STOXX 600 viaggiano alle 12,15 poco sopra la parità dopo aver toccato in corso di seduta i massimi da due settimane. Qualora chiudessero con il segno più, sarebbe la quarta seduta positiva consecutiva. L'Euro STOXX 50, indice delle blue chip della zona euro, guadagna lo 0,2% circa. ** Le azioni del gruppo finanziario svizzero Julius Baer salgono di circa 0,8% dopo aver toccato il +2% come conseguenza del miglioramento del rating sull'azione a 'buy' da 'neutral' da parte di Citigroup. ** Il gruppo immobiliare spagnolo Merlin guadagna oltre il 3,6%, dopo aver superato il 5%, per l'accordo di merger con Metrovacesa per formare il primo gruppo spagnolo nel real estate. ** Il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,3%, alla vigilia del voto sulla Brexit. Gli scommettitori sono oggi orientati maggiormente sulla permamenza nell'Unione europea, trend che ha aiutato i mercati in settimana, sebbene le due fazioni, 'restare o uscire', siano testa a testa. Permane comunque la cautela e gli strategist di Credit Suisse sono pronti a tagliare il target di fine 2016 sull'indice del 65 a 6.200 punti in caso di uscita della Gran Bretagna dal blocco dei 28. "Penso che la possibilità di Brexit sia 50/50 e il margine sarà molto stretto", commenta Olivier de Berranger, fund manager presso la società francese La Financiere de L'Echiquier, che gestisce circa 9 miliardi di dollari in asset. Berranger ha detto di aver tagliato il suo portafoglio di equity allocation al 25% dal 32% a inizio giugno sull'incertezza per l'esito del referendum. Altri, come il capo di Arcanum Asset Management, Paul Gleeson, pensano invece che i britannici voteranno a favore della permanenza nella Ue. Gleeson ha venduto opzioni 'put' scommettendo su un calo dell'FTSE100 e acquistato opzioni 'call' comprando in luglio FTSE100 a 6.900 punti. "Mi aspetto un voto per il 'remain' e un gran rally". Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia